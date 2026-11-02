Cristina Clemente, notaria: "Si un vecino mayor de 70 años pide que se instale un ascensor, la comunidad está obligada a pedir las ayudas"

Vivir en un edificio no adaptado, sin ascensor o sin rampas puede convertirse en un problema cotidiano para muchas personas mayores en España. Una realidad muy presente en la mayoría de edificios en España, teniendo en cuenta que un 30 % de las viviendas fueron construidas hace más de 40 años.

Precisamente sobre esto, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en vigor desde el 23 de octubre establece nuevas obligaciones para las comunidades de propietarios cuando un vecino necesita mejorar la accesibilidad del inmueble.

La notaria María Cristina Clemente Buendía, conocida en redes sociales como @notariabuendia, ha explicado cómo funciona esta modificación y qué pueden hacer los residentes cuando necesitan instalar un ascensor o adaptar las zonas comunes en un edificio.

Si un vecino mayor lo solicita

La nueva regulación presta especial atención a las personas mayores de 70 años y a quienes tienen reconocida una discapacidad. Su objetivo es facilitar las reformas necesarias para que puedan entrar y salir de sus viviendas con mayor autonomía.

El procedimiento comienza cuando el residente presenta una solicitud para realizar las obras. Junto a ella, debe facilitar información sobre las subvenciones públicas que podrían ayudar a financiar la intervención.

A partir de ese momento, la comunidad tiene que implicarse en la tramitación. No basta con debatir la propuesta en una reunión o dejarla pendiente hasta que exista acuerdo entre todos los propietarios.

Así lo explica Cristina Clemente: "Es la comunidad de propietarios la obligada a solicitar estas ayudas, no puede la junta desentenderse de este trámite".

Esta obligación busca evitar que la falta de iniciativa de una comunidad termine retrasando una reforma esencial para la vida diaria de uno de sus residentes.

Cuándo son obligatorias

Una de las principales novedades tiene que ver con el dinero. Instalar un ascensor o eliminar barreras arquitectónicas puede suponer un desembolso importante, especialmente en edificios antiguos.

Sin embargo, cuando las administraciones conceden subvenciones suficientes, la comunidad ya no puede rechazar las obras únicamente porque algunos propietarios no estén de acuerdo.

La notaria lo aclara: "Si las ayudas y subvenciones realmente concedidas alcanzan el 70 % del importe de estas obras, la ejecución de las mismas es obligatoria para la comunidad de propietarios".

La diferencia es importante: no basta con que exista una convocatoria de ayudas o con que se haya presentado una solicitud. Para aplicar esta obligación, las subvenciones deben haberse concedido y cubrir al menos ese porcentaje del presupuesto.

De esta forma, la financiación pública puede resultar decisiva para que una reforma que parecía difícil de asumir termine haciéndose realidad.

Si la comunidad se niega

También puede ocurrir que, pese a reunir los requisitos, la comunidad no quiera iniciar los trabajos. En ese caso, el vecino afectado dispone de una vía para exigir que se cumpla la normativa. "Hoy ese vecino puede acudir a un tribunal y será el juez el que ordene la ejecución", señala Cristina Clemente.

Por tanto, cuando las obras son legalmente obligatorias, su realización no depende exclusivamente de la voluntad de los demás propietarios.

Eso sí, hay una excepción territorial que conviene conocer. Cataluña cuenta con su propia normativa sobre propiedad horizontal, por lo que las reglas estatales no se aplican allí directamente en los mismos términos.

Para muchas personas mayores, disponer de un ascensor o una rampa no es una cuestión de comodidad, sino de independencia. Estas medidas buscan que las dificultades para desplazarse no terminen convirtiendo la propia vivienda en un lugar del que resulta complicado salir.