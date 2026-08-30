Austria necesita albañiles: faltan trabajadores en 5 regiones y pagan sueldos de hasta 5.200 euros

Un trabajador de la construcción en una obra en Austria. E.E.

Austria se ha convertido en otro de los países europeos que necesita incorporar profesionales vinculados a la construcción.

La falta de determinados perfiles es tal que el Gobierno austríaco incluye a los albañiles entre las profesiones con escasez de trabajadores en 2026 en varias zonas del país.

En concreto, esta profesión aparece como deficitaria en Carintia, Baja Austria, Salzburgo, Tirol y Vorarlberg, cinco estados federados donde las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales.

Dentro de esta categoría aparecen albañiles, especialistas en fachadas, revocadores, trabajadores de obra, oficiales de construcción y profesionales especializados en rehabilitación de edificios.

Las oportunidades no se limitan únicamente a este oficio. El sector necesita también operadores de maquinaria, encofradores, trabajadores especializados y profesionales capaces de asumir responsabilidades dentro de las obras.

Para quienes proceden de España, Austria presenta además una importante ventaja: al formar parte de la Unión Europea, no es necesario obtener un visado de trabajo para acceder a un empleo en el país.

Sueldos de hasta 5.200 euros

Austria no tiene un salario mínimo nacional único aplicable a todos los trabajadores. Las remuneraciones se determinan principalmente mediante los diferentes convenios colectivos.

En el caso de la construcción, el Kollektivvertrag de la industria y el sector de la edificación establece las cantidades mínimas que deben percibir los trabajadores dependiendo de su categoría profesional.

Desde el 1 de mayo de 2026, un peón de construcción tiene fijado un salario mínimo de 17,03 euros por hora, equivalente a unos 2.887 euros brutos mensuales.

La cantidad aumenta a medida que lo hace la cualificación. Los trabajadores con conocimientos específicos pueden cobrar entre 17,91 y 19,98 euros por hora, con mínimos mensuales que superan los 3.000 euros.

Un albañil u otro profesional considerado trabajador cualificado tiene fijados 19,99 euros por hora, lo que equivale aproximadamente a 3.388 euros brutos al mes.

Los oficiales que desempeñan funciones de mayor responsabilidad pueden alcanzar los 21,96 euros por hora y unos 3.722 euros brutos mensuales como salario mínimo de convenio.

El denominado Vizepolier, una figura similar a un encargado o segundo responsable de obra, tiene establecido un mínimo de 22,57 euros por hora y unos 3.826 euros mensuales.

Sin embargo, determinadas especialidades superan ampliamente estas cifras. El convenio adicional para trabajos de construcción específicos establece remuneraciones superiores para algunos profesionales.

Un albañil especializado en chimeneas puede cobrar 28,45 euros por hora, mientras que un encargado de trabajos refractarios alcanza los 28,91 euros.

Los encargados especializados en construcción de chimeneas llegan a 30,71 euros por hora, lo que supone un salario mensual de convenio de aproximadamente 5.205 euros brutos.

A estas cantidades pueden añadirse complementos, dietas y horas extraordinarias, por lo que el salario final depende de las condiciones concretas de cada contrato.

Pagas extra y complementos

Una de las particularidades del mercado laboral austríaco son las pagas extraordinarias contempladas en numerosos convenios colectivos.

En la construcción, los trabajadores tienen derecho a una gratificación de Navidad regulada por el convenio, cuyo cálculo depende del salario por hora y del tiempo trabajado durante el año.

También existe un sistema especial para las vacaciones de los obreros del sector, gestionado a través de la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK).

Las empresas realizan aportaciones a este fondo y los derechos acumulados acompañan al trabajador aunque cambie de compañía dentro de la construcción.

La prestación de vacaciones gestionada por la BUAK se divide entre la remuneración correspondiente a los días de descanso y un complemento de vacaciones considerado paga extraordinaria.

El convenio contempla asimismo cantidades adicionales cuando el trabajador tiene que desplazarse para prestar servicio en una obra.

Cuando la jornada supera las tres horas, la dieta puede ser de 12,85 euros diarios, mientras que para jornadas superiores a nueve horas aumenta hasta los 20,70 euros.

Si el trabajo requiere pasar la noche fuera del domicilio, la dieta asciende a 34,20 euros por jornada trabajada. También existe una compensación adicional por alojamiento cuando la empresa no proporciona uno adecuado.

Las horas extraordinarias representan otra vía para incrementar el salario. Las realizadas entre las 5.00 y las 20.00 horas tienen generalmente un recargo del 50%.

El porcentaje aumenta hasta el 100% en determinadas horas nocturnas y en los domingos, según las circunstancias recogidas en el convenio.

Requisitos para trabajar

Los españoles pueden trasladarse a Austria y trabajar allí gracias al derecho de libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea.

No necesitan solicitar previamente un permiso laboral o visado para ser contratados por una empresa austríaca.

Sí existen algunos trámites cuando la estancia se prolonga. Un ciudadano comunitario que vaya a permanecer más de tres meses debe acreditar que cumple las condiciones para residir en el país.

Quienes trabajan por cuenta ajena cumplen este requisito mediante su actividad laboral y deben solicitar la denominada Anmeldebescheinigung, el certificado que acredita su derecho de residencia.

La solicitud debe realizarse ante la autoridad competente dentro de los cuatro meses posteriores a la llegada a Austria.

Además, cualquier persona que establezca su residencia en el país debe realizar el correspondiente registro de domicilio ante las autoridades locales.

El idioma puede convertirse en uno de los principales obstáculos. El alemán es especialmente importante en construcción, no solo para comunicarse con compañeros y responsables, sino también para entender instrucciones y normas de seguridad.

Un nivel básico puede permitir acceder a determinados empleos, pero disponer de un mayor dominio del idioma facilita conseguir contratos estables y optar a puestos con más responsabilidad.

Dónde buscar empleo

Una de las principales herramientas para encontrar estas oportunidades es AMS, el Servicio Público de Empleo de Austria.

Las búsquedas pueden realizarse utilizando términos como Maurer para albañil, Bauarbeiter para trabajador de construcción o Facharbeiter para profesional cualificado.

Otra posibilidad es recurrir a EURES, la red europea de empleo que permite consultar ofertas publicadas en Austria y facilita información sobre movilidad laboral dentro de la Unión Europea.

También existen numerosas agencias privadas de contratación y trabajo temporal que buscan profesionales para proyectos de construcción y pueden servir como puerta de entrada al mercado laboral.

Para un albañil español, Austria ofrece así salarios mínimos que pueden superar los 3.000 euros brutos mensuales en puestos cualificados, además de complementos y pagas extraordinarias.

En determinadas especialidades, las cantidades son todavía mayores. Algunos puestos regulados por los convenios del sector superan los 5.200 euros brutos al mes, mientras cinco regiones austríacas reconocen oficialmente la falta de albañiles en 2026.