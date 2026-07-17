Un técnico de aire acondicionado, sobre cómo ahorrar en verano: "Lo mejor es poner el modo 'Auto'"

En un momento en el que España encadenamos ola de calor tras ola de calor, el aire acondicionado vuelve a convertirse en uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar, pero también, los que más dudas genera.

¿Es mejor apagarlo cuando salimos de una habitación? ¿Conviene mantener una temperatura fija? ¿Y qué significan realmente los modos "Auto" y "On" que aparecen en el mando?

Aunque muchas personas apenas prestan atención a estas funciones, utilizarlas correctamente puede marcar la diferencia tanto en el confort de la vivienda como en la factura de la luz.

De hecho, especialistas en climatización coinciden en que uno de estos ajustes resulta especialmente recomendable para ahorrar energía y mantener un ambiente más saludable durante el verano.

La opción que recomiendan los especialistas

A simple vista, los modos "Auto" y "On" parecen ofrecer un funcionamiento muy similar. Sin embargo, su comportamiento es completamente diferente.

Según explica el experto en climatización Micah Sherman, "en pocas palabras, el modo 'auto' enciende y apaga el ventilador según sea necesario, mientras que el modo 'on' mantiene el ventilador funcionando todo el tiempo".

Es decir, la diferencia reside en que cuando el aire acondicionado está configurado en modo automático, el ventilador solo entra en funcionamiento mientras el equipo está enfriando o calentando la estancia. Una vez alcanzada la temperatura programada, deja de funcionar.

Jody Wright, también especialista en sistemas de climatización, resume su funcionamiento: "El ventilador interior solo funcionará cuando el sistema esté enfriando o calentando activamente el espacio".

Este pequeño detalle tiene consecuencias importantes. Al trabajar únicamente cuando resulta necesario, el equipo consume menos electricidad y evita que el ventilador permanezca funcionando durante horas sin aportar un beneficio real.

Además del ahorro energético, el modo automático ofrece otra ventaja poco conocida, la de ayudar a controlar mejor la humedad del ambiente.

Cuando finaliza el ciclo de refrigeración y el ventilador se detiene, el serpentín del evaporador puede eliminar con mayor eficacia el agua condensada. De esta forma, el aire interior resulta más seco y confortable, una diferencia especialmente apreciable durante los días más húmedos del verano.

Reducir la factura de la luz

Los especialistas coinciden en que, para la mayoría de viviendas, el modo automático debería ser la configuración habitual. Sherman explica que "configurar el ventilador en 'auto' ayuda a reducir el consumo de energía porque el ventilador solo funciona cuando es necesario".

Pero no solo eso. El experto añade que este ajuste "también permite que el sistema de aire acondicionado elimine la humedad de forma más eficaz durante la temporada de refrigeración".

Wright destaca otra ventaja que muchas personas desconocen. Los termostatos actuales permiten fijar tanto una temperatura máxima como una mínima para que el sistema funcione de forma inteligente según las necesidades de cada momento.

"En la mayoría de los termostatos, puedes fijar el punto de calor y el punto de frío, y luego configurar el sistema en 'auto'", señala. Gracias a esta programación, el equipo trabaja únicamente cuando la temperatura realmente lo requiere, evitando consumos innecesarios y manteniendo una sensación térmica mucho más estable.

Cuándo interesa el modo 'On'

Aunque el modo automático sea la opción más eficiente, eso no significa que el ajuste "On" no tenga utilidad. En esta configuración, el ventilador permanece funcionando de manera continua, incluso cuando el aire acondicionado ya no está enfriando la habitación.

Según Sherman, esta función puede resultar útil en determinadas viviendas porque "hacer funcionar el ventilador de forma continua usando el ajuste 'on' puede ayudar a mejorar la circulación del aire por toda la casa, reduciendo las zonas calientes y frías entre habitaciones".

Y añade: "También puede proporcionar una filtración de aire más constante, porque el aire pasa continuamente por el filtro del sistema". Este modo puede ser interesante, por ejemplo, en casas de varias plantas o con estancias donde existen importantes diferencias de temperatura. También puede resultar más agradable para quienes prefieren sentir un movimiento constante del aire.

Sin embargo, ese funcionamiento permanente implica un mayor consumo eléctrico, por lo que los expertos consideran que no debería utilizarse como configuración habitual si el objetivo es ahorrar.