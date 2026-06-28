Ya ha entrado en vigor: los ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a los vecinos por sacudir el felpudo en la ventana

Las sanciones relacionadas con la limpieza y la convivencia urbana forman parte de las ordenanzas municipales desde hace décadas. Aunque muchas personas las asocian a comportamientos incívicos evidentes, la realidad es que también afectan a determinadas costumbres domésticas que se realizan desde balcones y ventanas.

Entre esas prácticas se encuentra la de sacudir alfombras, felpudos, manteles o cojines al exterior. Lo que durante años se ha considerado una escena habitual en numerosos edificios puede generar problemas cuando el polvo o la suciedad terminan cayendo sobre la vía pública o sobre propiedades ajenas.

Precisamente por ese motivo, numerosos ayuntamientos contemplan sanciones para quienes incumplen estas normas. Dependiendo de la ordenanza aplicable y de la gravedad de los hechos, las multas pueden alcanzar varios miles de euros, una realidad que muchos ciudadanos desconocen pese a tratarse de una práctica muy extendida.

Sanciones por sacudir objetos

Aunque muchas personas lo desconocen, la posibilidad de recibir una multa por sacudir una alfombra o un felpudo desde la ventana está relacionada con el impacto que esta práctica puede tener fuera de la vivienda.

Cuando el polvo, la suciedad o los residuos terminan sobre la vía pública o afectan a terceros, la conducta deja de considerarse un asunto estrictamente privado y pasa a estar sometida a la normativa municipal.

Por este motivo, numerosos ayuntamientos regulan este tipo de acciones dentro de sus ordenanzas de limpieza, convivencia y civismo. El objetivo no es impedir determinadas tareas domésticas, sino evitar que generen molestias a otros vecinos o contribuyan al deterioro de los espacios públicos.

Esto significa que sacudir un felpudo, una alfombra, un mantel o cualquier otro objeto desde una ventana o balcón puede derivar en una sanción cuando la suciedad acaba cayendo sobre la calle, vehículos estacionados, comercios o viviendas próximas.

La actuación municipal suele producirse cuando existe una denuncia vecinal, aunque también puede iniciarse por la intervención de los servicios de inspección o de la policía local si se detecta un incumplimiento de la normativa vigente.

Sin embargo, las consecuencias no siempre proceden únicamente de los ayuntamientos. Este tipo de conductas también puede provocar conflictos dentro de la propia comunidad de propietarios cuando las molestias afectan de manera continuada a otros residentes del edificio.

Cómo y cuáles son las sanciones

La Ley de Propiedad Horizontal contempla mecanismos para actuar frente a actividades que resulten molestas o perjudiciales para la convivencia.

Si la suciedad procedente de una vivienda cae de forma reiterada sobre patios interiores, terrazas, balcones o ventanas ajenas, la comunidad puede exigir que cese esa conducta.

Esa intervención vecinal suele desarrollarse por la vía civil y puede comenzar con requerimientos formales para que el propietario modifique sus hábitos.

Cuando el problema persiste y las molestias continúan, la comunidad dispone de herramientas legales para reclamar una solución.

Imagen creada con Inteligencia Artificial.

No obstante, la actuación de la comunidad y la del Ayuntamiento son completamente independientes. Que ningún vecino presente una queja no impide que la administración municipal pueda intervenir si considera que existe una infracción de las ordenanzas locales.

Ese expediente suele tener una consecuencia principal: la imposición de una sanción económica cuya cuantía dependerá de la gravedad de los hechos y de la regulación específica de cada municipio.

En la mayoría de los casos, las multas relacionadas con sacudir alfombras o felpudos suelen encuadrarse dentro de las infracciones leves. Por ello, las sanciones más habituales oscilan entre los 150 y los 750 euros, aunque las cantidades varían en función de cada ayuntamiento.

En el peor de los casos y como consecuencia de infracciones muy graves, la cifra de la sanción puede llegar a los 3.000 euros.

Ahora bien, alcanzar ese importe no suele responder a un simple sacudido ocasional. Las sanciones de mayor cuantía suelen reservarse para situaciones mucho más graves, como la reincidencia continuada, el incumplimiento reiterado de requerimientos administrativos o conductas que generan un perjuicio especialmente relevante para terceros o para el entorno urbano.

Las razones que justifican estas sanciones van más allá de una simple cuestión de limpieza y son los ayuntamientos los que buscan evitar que determinadas prácticas domésticas trasladen sus consecuencias al espacio público o afecten a personas que nada tienen que ver con ellas.

A ello se suma la protección de la convivencia vecinal. Lo que para una persona puede parecer un gesto inofensivo puede convertirse en una fuente constante de conflictos cuando la suciedad termina acumulándose en propiedades ajenas o afecta al uso normal de terrazas y balcones.

Las administraciones también tienen en cuenta la imagen y el mantenimiento de los espacios urbanos, por lo que la acumulación de residuos en calles, aceras o mobiliario público genera costes adicionales de limpieza y deteriora el estado de las zonas comunes de la ciudad.

Además, esta mayor vigilancia no afecta únicamente a las alfombras o los felpudos, sino que otras costumbres muy arraigadas en balcones y ventanas también están reguladas por numerosas ordenanzas municipales, una de ellas, el riego de macetas.

El agua procedente de aparatos de aire acondicionado o determinadas formas de tender la ropa son algunas de las situaciones que los ayuntamientos supervisan con especial atención.

Por ello, antes de realizar cualquier actividad que pueda proyectar agua, suciedad o residuos hacia el exterior de la vivienda, conviene consultar tanto las ordenanzas municipales como las normas internas de la comunidad de propietarios.