Entró en vigor: la Ley de Alquileres obliga a los inquilinos a pagar los gastos de comunidad de vecinos

Los gastos de comunidad son uno de los aspectos que más dudas generan entre propietarios e inquilinos a la hora de firmar un contrato de alquiler. ¿Quién debe asumirlos? ¿Puede el casero trasladarlos al arrendatario? ¿Es obligatorio pagarlos si no aparecen detallados en el contrato?

Actualmente y tras una importante resolución del Tribunal Supremo, se ha puesto fin a años de interpretaciones contradictorias y se ha fijado un criterio que afectará a miles de contratos de arrendamiento en toda España.

La decisión aclara que los gastos de comunidad podrán ser asumidos por el inquilino, pero únicamente cuando esa obligación figure de forma expresa en el contrato y cumpla una serie de requisitos establecidos por la ley.

El fallo supone un importante respaldo a la seguridad jurídica tanto para propietarios como para arrendatarios y establece un marco mucho más claro sobre el reparto de estos costes asociados a la vivienda.

El Supremo lo confirma

La sentencia tiene su origen en un largo litigio relacionado con viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), un caso que fue analizado por diferentes tribunales y que dio lugar a resoluciones contradictorias.

Ante la disparidad de criterios, el Tribunal Supremo ha intervenido para unificar la interpretación de la normativa y aclarar definitivamente cómo debe aplicarse la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La conclusión aclara que los gastos de comunidad no pueden trasladarse automáticamente al inquilino. Para que el arrendatario tenga la obligación de abonarlos, debe existir una cláusula específica en el contrato que así lo establezca.

En consecuencia, ningún propietario podrá exigir el pago de estos gastos si dicha obligación no fue aceptada previamente y por escrito por el inquilino al firmar el contrato.

La resolución afecta tanto a viviendas de titularidad privada como a inmuebles de carácter público, siempre que se encuentren sujetos al régimen general de arrendamientos urbanos.

De esta forma, el Supremo pone freno a posibles reclamaciones basadas en acuerdos verbales o en cláusulas ambiguas que no especifiquen correctamente las obligaciones económicas de cada parte.

Requisitos del contrato

La clave de la sentencia se encuentra en la interpretación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula la posibilidad de repercutir determinados gastos al arrendatario.

Según la normativa, no basta con incluir una referencia genérica a los gastos de comunidad. El contrato debe recoger de forma expresa que dichos costes serán asumidos por el inquilino.

Además, la ley exige que se detalle el importe anual de esos gastos o, al menos, el sistema utilizado para calcularlos. Este requisito tiene una finalidad clara: garantizar que el arrendatario conozca desde el primer momento cuáles serán las cargas económicas asociadas al alquiler.

De no cumplirse estas condiciones, el propietario no podrá reclamar posteriormente el pago de las cuotas comunitarias.

La sentencia cobra especial relevancia porque muchos contratos actualmente en vigor contienen referencias genéricas a los gastos comunes, pero no especifican cantidades concretas ni fórmulas de cálculo.

En esos casos, la capacidad del arrendador para exigir dichos pagos podría verse seriamente limitada. Los expertos recuerdan que la transparencia contractual resulta fundamental para evitar conflictos futuros y proteger los derechos de ambas partes.

Consecuencias para propietarios e inquilinos

La resolución del Tribunal Supremo llega en un momento especialmente sensible para el mercado del alquiler, marcado por el aumento de los precios de la vivienda y por los cambios normativos de los últimos años.

Para los inquilinos, la sentencia supone una garantía adicional frente a costes inesperados que no hubiesen sido pactados previamente. Antes de firmar un contrato, será más importante que nunca revisar detenidamente todas las cláusulas relacionadas con gastos adicionales, suministros y cuotas comunitarias.

Por su parte, los propietarios que deseen repercutir estos costes deberán asegurarse de que el contrato cumple escrupulosamente los requisitos legales exigidos por la LAU.

Los especialistas recomiendan actualizar los modelos contractuales y reflejar con total claridad cualquier gasto que vaya a ser asumido por el arrendatario.

La decisión del Supremo no modifica la ley vigente, pero sí establece una interpretación uniforme que servirá de referencia para futuros conflictos judiciales.

De este modo, el criterio queda fijado: los gastos de comunidad podrán recaer sobre el inquilino únicamente cuando exista un acuerdo expreso, por escrito y perfectamente definido en el contrato de alquiler.