Un arquitecto español: "Instalar un toldo verde en tu terraza en verano es como poner un radiador frente a tu ventana"

Los toldos de color verde llevan décadas formando parte del paisaje urbano de España, especialmente en aquellos edificios construidos entre los años 60 y 80.

Presentes en balcones, terrazas y ventanas de millones de viviendas, este elemento se ha convertido en una de las soluciones más habituales para proteger los hogares del sol durante los meses más calurosos.

Sin embargo, algunos expertos empiezan a cuestionar si su popularidad responde realmente a criterios de eficiencia térmica. Y es que, la necesidad de mantener las viviendas frescas cada verano y a la vez reducir la factura del aire acondicionado, se ha convertido en una preocupación creciente para los hogares españoles.

Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la protección solar exterior es una de las medidas más eficaces para reducir la demanda de refrigeración en los edificios, ya que impide que parte de la radiación solar llegue directamente a las ventanas.

Precisamente por ello, la elección del toldo puede ser más importante de lo que parece. No solo influye su tamaño o ubicación, sino también aspectos como el material utilizado o incluso su color. Sobre esta cuestión hablaba en uno de sus vídeos Jordi Martí, arquitecto técnico y creador de contenido especializado en construcción y eficiencia energética.

Toldo verde, el menos eficiente

El experto ponía el foco en uno de los modelos más extendidos en España: el tradicional toldo verde. Aunque visualmente se ha asociado durante años a la estética mediterránea y a las fachadas residenciales, Martí sostiene que su respuesta frente al calor no es la más adecuada. "Si tienes un toldo verde que sepas que no funciona bien. Hay estudios que demuestran que no protege bien del calor".

La explicación tiene que ver con la forma en que los materiales interactúan con la radiación solar. Los colores oscuros absorben una mayor cantidad de energía procedente del sol y como consecuencia, alcanzan temperaturas más elevadas que las superficies claras o reflectantes.

"Supongo que los toldos verdes han sido tan populares porque en las ciudades vivimos con la ilusión de ver algo verde pero podría ser mucho mejor porque los colores oscuros absorben el calor, o sea que son aún peor", advierte el experto.

Cuando esto ocurre, el propio toldo puede convertirse en una fuente de calor. Aunque sigue bloqueando parte de la radiación solar directa, la superficie calentada transmite temperatura al aire que se encuentra debajo y alrededor de la ventana: "Este toldo se calienta y es como tener un radiador delante de nuestra ventana".

La protección solar exterior sigue siendo imprescindible

A pesar de esta crítica, el arquitecto técnico aclara que un toldo oscuro continúa siendo preferible a dejar la ventana completamente expuesta al sol. La protección solar exterior sigue siendo una de las herramientas más eficaces para evitar el sobrecalentamiento de las viviendas durante el verano. "A ver, es mucho mejor que no tener nada pero no es ideal porque tenemos una zona especialmente caliente bajo el toldo y el calor va entrando", asegura.

Los especialistas en eficiencia energética llevan años defendiendo que la mejor forma de combatir el calor consiste en impedir que la radiación solar alcance el interior de la vivienda. Una vez que el calor atraviesa el cristal, resulta mucho más difícil y costoso eliminarlo mediante ventilación o aire acondicionado.

Por ello, cada vez más investigaciones se centran en desarrollar sistemas de sombreado capaces de bloquear la radiación sin acumular temperaturas excesivas en su superficie. Precisamente para explicar por qué existen alternativas más eficientes, Martí hace referencia a una investigación académica centrada específicamente en el comportamiento térmico de los toldos.

"Hubertus Pöppinghaus hizo su tesis doctoral sobre toldos refrescantes con una cámara termográfica analizó muchos materiales para llegar a la conclusión de que los toldos funcionarían mucho mejor si fueran reflectantes por la parte superior".

La lógica detrás de esta propuesta es relativamente sencilla. Y es que, en lugar de absorber gran parte de la energía solar, una superficie reflectante devuelve una parte importante de esa radiación al exterior, reduciendo el calentamiento del propio toldo.

Sin embargo, el experto advierte de que optar simplemente por telas completamente blancas tampoco resuelve todos los problemas. Aunque reflejan mejor la radiación solar, pueden dejar pasar una mayor cantidad de luz y energía hacia las zonas protegidas: "Si utilizamos telas finas y blancas, el problema es que la radiación directa se bloquea menos que en un toldo oscuro y por lo tanto, tampoco es ideal".

La solución que ayuda a gastar menos

Según explica el arquitecto técnico, la alternativa más interesante pasaría por combinar las ventajas de ambos sistemas en un mismo diseño. "Una posible solución, sería usar un material reflectante por la parte superior y absorbente por la parte inferior, o sea un toldo de doble capa".

Este tipo de configuración permitiría reflejar una gran parte de la radiación solar antes de que calentara la estructura, mientras que la cara interior ayudaría a controlar los reflejos y mejorar el confort visual en la zona sombreada.

El resultado sería una menor acumulación de calor alrededor de las ventanas y en consecuencia, una temperatura interior más estable durante los días de más calor. "De esta forma, nuestra casa se calienta menos y ahorramos en aire acondicionado", concluye.