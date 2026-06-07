Los carpinteros coinciden: poner un armario a medida antes eran unos 800 euros, ahora supera los 1.900

Hacer un armario a medida e instalarlo en España supone hoy una inversión mucho mayor que hace apenas unos años. Lo que antes podía encargarse por unos 800 euros, actualmente se acerca en muchos casos a los 1.900 euros e incluso puede llegar a superar esa cantidad, según reflejan distintas empresas especializadas en carpintería.

Este incremento responde a varios factores que han transformado el sector. Los clientes demandan cada vez más diseños personalizados, mejores acabados y soluciones adaptadas a cada espacio, lo que ha elevado tanto los costes de fabricación como la complejidad de los proyectos.

A ellos se suma el encarecimiento de materiales, la escasez de profesionales cualificados y la falta de relevo generacional en oficios como la carpintería. Una realidad que también reflejan los datos publicados por diferentes plataformas y compañías dedicadas al mobiliario a medida, que apuntan a una subida sostenida de los precios en los últimos años.

La diferencia se aprecia claramente al comparar los precios actuales con los de hace unos años. En 2021, encargar un armario empotrado costaba de media alrededor de 850 euros, según datos de la plataforma especializada Zaask. En los modelos más básicos, incluso era posible encontrar presupuestos que partían de unos 750 euros.

Ese escenario ha cambiado de forma significativa. Actualmente, los armarios a medida suelen arrancar en torno a los 1.900 euros y pueden superar con facilidad esa cifra en función de las dimensiones, la distribución interior, los materiales elegidos o los acabados, tal y como indican desde la empresa española de carpintería y ebanistería MilEspais.

El precio actual de un armario a medida

El coste de un armario a medida puede variar mucho en función de sus dimensiones, materiales y acabados. Aunque los modelos más básicos todavía pueden encontrarse desde unos 800 euros, lo más habitual es que el presupuesto se sitúe entre los 1.400 y los 1.900 euros cuando se añaden interiores completos, puertas correderas o soluciones más personalizadas.

Para calcular el precio, muchos profesionales utilizan referencias por metro cuadrado o metro lineal. En función del diseño elegido, las tarifas suelen moverse entre los 225 y los 600 euros por metro cuadrado, mientras que por metro lineal pueden oscilar aproximadamente entre los 450 y los 1.200 euros.

A todo ello hay que sumar la instalación y los elementos adicionales. Cajoneras, zapateros, iluminación interior, accesorios organizadores o módulos especiales pueden incrementar el presupuesto con rapidez, especialmente en proyectos diseñados para aprovechar cada centímetro del espacio disponible.

Por qué son mucho más caros ahora

Detrás de esta subida hay varios factores. Los armarios actuales suelen aprovechar mejor el espacio disponible, llegando hasta el techo o adaptándose a rincones y distribuciones complejas. Además, cada vez se utilizan más materiales de calidad y acabados personalizados, cuyo precio también ha aumentado en los últimos años.

También ha cambiado el equipamiento interior. Frente a los diseños más básicos de hace años, ahora es habitual incorporar cajones, estanterías, zapateros, pantaloneros y otros accesorios que mejoran la organización, pero que también incrementan el coste final del proyecto.

A ello se suma la mano de obra especializada que requiere un trabajo completamente a medida. La fabricación personalizada, el montaje y la adaptación exacta al espacio hacen que estos muebles tengan un coste superior al de las opciones prefabricadas, en un contexto además de creciente demanda y escasez de profesionales cualificados.

Cómo evitar que el presupuesto se dispare

Antes de encargar un armario a medida, los expertos recomiendan solicitar varios presupuestos y revisar con detalle qué incluye cada uno. Aspectos como la instalación, el transporte o determinados acabados pueden marcar diferencias importantes en el precio final.

Otra forma de contener el gasto pasa por elegir materiales y acabados más sencillos. En muchos casos, renunciar a determinadas opciones premium permite reducir considerablemente el presupuesto sin afectar demasiado a la funcionalidad del armario.

Además, conviene priorizar las necesidades reales de almacenamiento. Cuantos más accesorios, divisiones o soluciones específicas se incorporen, mayor será la inversión necesaria. Por eso, definir desde el principio qué se necesita ayuda a mantener los costes bajo control.