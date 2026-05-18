Alberto Hernández, ingeniero: "Un fontanero gana en España hasta el doble que yo que tengo una carrera"

El mercado laboral en España está cambiando rápidamente en los últimos años, dentro de un contexto en el que los oficios tradicionales están ganando peso por delante de carreras universitarias que, en parte, se están viendo afectadas por el auge de la inteligencia artificial.

La situación actual ha hecho que haya personas que se pregunten si verdaderamente merece la pena estudiar una carrera universitaria o, en su defecto, si es preferible recibir formación profesional para desempeñar un trabajo manual que no pueda ser reemplazado por una máquina, al menos a corto plazo.

A pesar de esta realidad, muchos jóvenes no se dan cuenta de las posibilidades laborales que ofrecen algunos de estos oficios tradicionales, provocando una falta de relevo generacional que está provocando una escasez de profesionales, y a su vez, permite que estos tengan importantes ingresos.

Sobre este asunto se ha pronunciado Alberto Hernández, un ingeniero industrial jubilado que ha hablado de la situación actual de su profesión en una entrevista en el canal de YouTube De Cero A Ingeniero – Podcast.

En la charla no ha dudado a la hora de asegurar que "un fontanero o electricista gana en España hasta el doble que un ingeniero", mostrándose especialmente preocupado por una situación en la que quienes salen de FP pueden obtener ingresos muy superiores desde el inicio de su carrera laboral.

Un problema estructural

Alberto Hernández trabajó a lo largo de su vida en diferentes sectores como la industria farmacéutica, hospitales, el Teatro Real o el Museo Thyssen, donde a lo largo de dos décadas ocupó el cargo de jefe de mantenimiento.

Su amplia formación y la versatilidad que siempre ha tenido para adaptarse a diferentes trabajos le ha permitido progresar y alcanzar el éxito profesional, y por este motivo da una especial importancia a afrontar la situación, la actitud y la capacidad de un aprendizaje continuo, aspectos que considera incluso más importantes que la experiencia.

Durante la charla, el ingeniero ha advertido acerca de la existencia de un problema estructural en el país, con una clara falta de profesionales cualificados en oficios, lo que considera un problema.

Es por ello por lo que considera que los trabajadores que desempeñan este tipo de oficios tradicionales llegarán a un punto en el que tendrán la posibilidad de elegir clientes y fijar sus propios precios.

En el podcast también ha mostrado su crítica a la externalización del mantenimiento en muchas empresas, así como a los bajos salarios de algunos sectores, que es lo que impide atraer a talento cualificado.

Los oficios, el trabajo del futuro

En un mundo en el que la tecnología no ha dejado de ganar relevancia, hasta el punto de que es imprescindible para la sociedad e incluso reemplaza a muchas personas en su puesto de trabajo, especialmente en aquellos que se desempeñan tareas que se pueden automatizar, siguen siendo necesarias las labores tradicionales.

Actualmente, nos encontramos con un panorama laboral en el que hay profesiones que tienden a desaparecer mientras se crean otras nuevas por el auge de la IA, pero los datos demuestran que los oficios de toda la vida son cada vez más importantes.

Es por este motivo por el que se está produciendo una revalorización de algunas de las profesionales más antiguas, y es que, aunque hace apenas unos años se asumía que profesionales como carpinteros, electricistas, fontaneros, mecánicos o albañiles serían reemplazados por máquinas, la realidad está demostrando precisamente lo contrario.

El aumento de la demanda en estas profesionales y la escasa formación existente en estos sectores está provocando que sean oficios que cada vez ofrecen mayores remuneraciones, al menos si lo comparamos con apenas unos años atrás.

Aumenta la demanda de oficios

A pesar de que la tecnología ha evolucionado mucho a lo largo de los años, hay determinadas necesidades que deben ser cubiertas por profesionales como electricistas o fontaneros, quienes siguen siendo imprescindibles en la sociedad actual.

Estas profesionales continúan teniendo una gran demanda al mismo tiempo que crecen sus ingresos. Sus servicios son totalmente necesarios y, ante la falta de profesionales que las desempeñan y la necesidad de los ciudadanos de recurrir a ellos, cada vez se paga mejor.

La falta de profesionales cualificados viene dada por distintos motivos, el primero de ellos por la iniciativa de los jóvenes, que en los últimos años han optado por ir alejándose cada vez más de estas profesionales tradicionalmente consideradas "duras" y mal remuneradas en algunos de los casos.

Esa falta de interés ha hecho que en muchos casos no haya relevo generacional, provocando que haya cada vez más escasez de profesionales en este tipo de oficios tradicionales. Esta situación ha llevado a que actualmente sea muy sencillo encontrar trabajo dentro de estas profesionales.

Simplemente es necesario acabar la formación para poder ejercer y entrar de lleno en el mundo laboral. Esto provoca que, de forma indirecta, haya muy pocos profesionales en el paro, de manera que quienes estén dispuestos a formarse en el sector pueden encontrar un empleo con cierta facilidad.

En este sentido, hay grandes expertos, como el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que aseguran que los electricistas y fontaneros tienen un futuro prometedor, considerando que serán "los próximos millonarios", tal y como indicó en una de sus conferencias más recientes.

El motivo es que se trata de trabajos que no requieren de título universitario y que se pueden ejercer con una cualificación profesional específica, lo que mejora la accesibilidad al mundo laboral. Ante la falta de profesionales, están muy bien pagados y así parece que seguirá siendo en el futuro.