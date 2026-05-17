Acaba de llegar a Action la mesa con almacenaje más elegante, versátil y barata de la temporada: cuesta 14,95 €

La conocida cadena internacional de tiendas de descuento de origen holandés Action está ganando presencia en nuestro país, abriendo cada vez más locales en los que ofrece más de 6.000 productos de consumo no alimentario a precios muy bajos.

La empresa especializada en el segmento del descuento "low-cost" tiene muchos productos de lo más interesante y es una buena opción para prepararse para el verano gracias a su selección de muebles de jardín.

Entre ellos se encuentra una novedad que está siendo todo un éxito de ventas, una caja de almacenaje y mesa 2 en 1 de la marca Keter, una opción versátil que está a la venta por solo 14,95 euros. Sus dimensiones son de 37 x 37 x 37 cm.

Esta mesa con almacenaje, que tiene un diseño que lo hace encajar a la perfección en cualquier rincón del jardín o terraza, está fabricada en polipropileno de color negro y es plegable, por lo que cuando no se utilice se puede guardar sin problemas.

Es resistente a los rayos ultravioleta y al agua, por lo que se puede dejar al aire libre sin ningún tipo de problema. Fácil de montar, es ideal para guardar mantas o cojines de la terraza, así como cualquier otro objeto que se desee, y todo ello mientras se puede usar como mesa auxiliar.

Action te ayuda a preparar tu jardín

Caja de almacenaje y mesa 2 en 1 Keter. Action

En Action podemos encontrar una gran cantidad de muebles para el jardín y otros productos para preparar los meses de buen tiempo y disfrutar al máximo de los momentos de relajación en casa. Además de la mesa con almacenaje Keter, en sus tiendas hay otros productos muy recomendables.

Mesa auxiliar solar

Para quienes quieran disfrutar de una mesa auxiliar en su terraza o jardín este verano que tenga iluminación para poder pasar momentos al aire libre durante la noche, la mesa auxiliar solar que vende Action por 18,95 euros es una opción muy a tener en cuenta.

Con unas dimensiones de 37 x 37 x 38 cm, está fabricada en metal con tablero de mesa de hierro. Soporta un máximo de 15 kilogramos de peso y proporciona luz blanca cálida o multicolor, según se prefiera.

Al ser solar, se alimenta por el día, aprovechando los rayos del sol para posteriormente poder permitir una iluminación de entre 6 y 8 horas cuando cae la noche. Con esta mesa se puede dar un toque especial a este espacio del hogar.

Cenador 3x3 metros

Para quienes quieran realizar acampadas o simplemente para encuentros en el jardín en el que se quiera crear un espacio en el que haya sombra, el cenador de 3 x 3 metros de Action es una de las mejores alternativas del mercado por su relación calidad-precio.

Con este cenador se puede crear una agradable zona de sombra muy rápidamente, ya que ofrece un montaje rápido gracias a su sistema Easy Up. El bastidor se despliega rápidamente y queda firme al instante, siendo ideal para fiestas en el jardín, barbacoas e incluso para una tarde al aire libre.

Después de utilizarlo, se puede guardar con facilidad en la práctica bolsa de transporte incluida, que hace que se pueda llevar al irse de vacaciones o de viaje. El cenador tiene altura ajustable y es extensible, y su precio actual es de 59,95 euros.

Set de jardín de 4 piezas

Cuando llega el buen tiempo, hay pocas cosas mejores que pasar un buen rato en compañía en el jardín o la terraza, ya sea al atardecer o cuando cae la noche. Para crear un espacio perfecto, se puede comprar el set de jardín de 4 piezas que la cadena de origen holandés tiene a la venta por 99,95 euros.

Fabricado con un armazón de acero, este set incluye un amplio sofá, dos sillas cómodas y una mesa con tablero de cristal, siendo una alternativa a otros modelos disponibles en el mercado que ofrece buena calidad a un precio difícil de igualar.

Ideal para pasar momentos agradables, está fabricado para ofrecer una gran durabilidad y resistencia, todo ello gracias a su resistente bastidor de acero y los asientos de tela duraderos, podrás tener un set durante años y, lo mejor de todo, sin apenas necesitar mantenimiento.

Banco de jardín

En el extenso catálogo de Action también está a la venta un banco de jardín con unas dimensiones de 115 x 55 cm, que tiene un precio de 49,95 euros y que puede ser exactamente lo que necesitas para disfrutar de un lugar en el que descansar, además de un bonito elemento decorativo para tu hogar.

Se trata de un robusto banco de jardín fabricado con un bastidor de acero resistente y un respaldo de polimadera. Con una capacidad máxima de carga de 2 x 100 kg, apenas necesita mantenimiento, por lo que es una apuesta segura para que dure mucho tiempo.

Resiste perfectamente a la intemperie y es ideal para colocar no solo en el jardín, sino también en un balcón o terraza.

Estas son solo algunas de las numerosas propuestas de productos para el jardín que se venden actualmente en Action, una cadena que cuenta siempre con 1.500 productos por menos de 1 euro y cuya política hace que a sus tiendas lleguen 150 productos nuevos cada semana, por lo que constantemente tiene productos interesantes por descubrir.