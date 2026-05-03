Un fontanero, sobre cambiar la bañera por ducha: "Antes costaba 800 euros, ahora pasa de 1.900"

Un fontanero cambiando una bañera por una ducha. iStock

La reforma de baño más habitual en España ya no es tan asequible como muchos recuerdan. Cambiar la bañera por un plato de ducha, una obra rápida y muy demandada, se ha encarecido hasta duplicar su precio en pocos años.

Durante mucho tiempo, este tipo de intervención se movía entre los 700 y 900 euros en los casos más sencillos. Hoy, sin embargo, el presupuesto real ha cambiado por completo y supera con facilidad los 1.800 euros.

El cambio a ducha supera los 1.900 euros

Un fontanero con más de 25 años de experiencia lo resume sin rodeos. "Antes salía por unos 800 euros, ahora pasa de los 1.900 si se hace bien", explica.

La clave está en ese matiz: "si se hace bien". Muchos presupuestos bajos recortan en elementos invisibles, como la impermeabilización, esenciales para evitar problemas a medio plazo.

Los profesionales advierten de que ahorrar en este punto puede provocar humedades o filtraciones en viviendas vecinas en cuestión de meses, lo que termina encareciendo aún más la reforma.

Uno de los errores más frecuentes es fijarse solo en el precio inicial. Las ofertas más llamativas suelen dejar fuera partidas que encarecen notablemente el coste final.

Una reforma completa incluye la retirada de la bañera, la gestión de escombros, la adaptación de fontanería y desagües, el plato de ducha, la mampara y el alicatado de la zona húmeda.

Cuando se suman todos estos elementos, el precio real se sitúa en torno a los 1.800 o 1.900 euros en calidades medias. En gamas superiores, puede superar los 2.200 euros sin dificultad.

Por qué se han disparado los precios

El encarecimiento de las reformas no es casual. Desde 2021, los materiales de construcción han registrado subidas importantes que todavía se arrastran en 2026.

Cerámica, adhesivos, siliconas o vidrio han aumentado su precio, al igual que la energía necesaria para su fabricación. Aunque la inflación se ha moderado, los costes no han vuelto a niveles anteriores.

A esto se suma la falta de profesionales cualificados. Encontrar fontaneros o alicatadores con experiencia es cada vez más difícil, lo que ha elevado sus tarifas.

Las reformas actuales también exigen mayor calidad técnica. Ya no basta con sustituir elementos, sino que se requiere garantizar seguridad, estanqueidad y durabilidad.

A pesar de la subida de precios, existen formas de ajustar el presupuesto. Limitar el alicatado a la zona de la ducha puede ahorrar entre 400 y 600 euros.

También es posible optar por materiales más básicos o mantener la grifería si está en buen estado, aunque los expertos recomiendan no recortar nunca en impermeabilización.

Antes de iniciar cualquier obra, es clave pedir un presupuesto detallado. Debe incluir mano de obra, materiales, retirada de escombros, fontanería, mampara y sellados.

En paralelo, conviene informarse sobre posibles ayudas públicas. Algunas comunidades ofrecen subvenciones para reformas vinculadas a accesibilidad o eficiencia.

En definitiva, lo que antes era una obra económica se ha convertido en una inversión más importante, aunque sigue siendo una de las reformas más demandadas en España.