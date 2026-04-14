Ya ha entrado en vigor: un propietario puede negarse a una reforma en la comunidad de vecinos si no es necesaria

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Propiedad Horizontal distingue entre gastos necesarios, obligatorios para todos los propietarios, y mejoras voluntarias, de las que se puede eximir a quien vote en contra. Las obras esenciales para la conservación, seguridad o accesibilidad del edificio deben ser asumidas por todos los vecinos, incluso si alguno se opone. Los propietarios pueden negarse a pagar mejoras voluntarias si su coste supera tres mensualidades ordinarias y su voto en contra consta en el acta de la junta. La jurisprudencia suele considerar obligatorias las actuaciones que evitan el deterioro del inmueble o garantizan la habitabilidad, pero no las que buscan solo embellecer o aumentar el valor de mercado.

El envejecimiento del parque inmobiliario español empieza a notarse en las juntas de vecinos. Así lo aporta un informe presentado por un portal de viviendas en el que esclarece que casi una de cada cuatro viviendas en venta supera ya los 50 años, lo que convierte a este segmento en el más numeroso del mercado.

Cubiertas deterioradas, fachadas con grietas, bajantes obsoletas o ascensores que necesitan una actualización son escenas habituales.

Con ellas llegan las derramas y, también, las discrepancias entre propietarios sobre qué obras deben pagarse obligatoriamente y cuáles pueden rechazarse.

La respuesta está en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la norma que regula la vida en comunidad.

Esta legislación distingue con claridad entre gastos necesarios, que todos deben asumir, y mejoras voluntarias, que pueden generar exenciones si se cumplen ciertos requisitos.

Gastos obligatorios

El artículo 9 de la LPH establece que todos los propietarios deben contribuir a los "gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble". Esto incluye los servicios, cargas y responsabilidades que no puedan individualizarse.

En la práctica, significa que ningún vecino puede negarse a pagar la reparación del tejado, la rehabilitación de la fachada o la sustitución de la instalación eléctrica si estas actuaciones son necesarias para la seguridad y conservación del edificio.

También son obligatorios los gastos de mantenimiento de zonas comunes, como el ascensor, la limpieza, los jardines o el sistema de portero automático. Lo mismo ocurre con el seguro del edificio, los tributos municipales y las aportaciones al fondo de reserva.

Este fondo, exigido por ley, sirve para hacer frente a imprevistos y obras de conservación. Su dotación mínima es obligatoria y no depende de la voluntad de la junta.

La accesibilidad merece un capítulo aparte. El artículo 10.1.b) de la LPH establece que son obligatorias las obras necesarias para garantizar la accesibilidad universal.

Eso implica que, si en el edificio vive o trabaja una persona con discapacidad o mayor de 70 años, la comunidad debe acometer los ajustes razonables para asegurarle el uso adecuado de los elementos comunes.

Instalar una rampa, adaptar el portal o colocar un ascensor no son mejoras opcionales en estos casos. Aunque supongan una derrama importante, todos los propietarios están obligados a contribuir.

Negarse a pagar un gasto obligatorio tiene consecuencias. La comunidad puede reclamar la deuda judicialmente, con intereses de demora y costas, a través de un procedimiento monitorio ante el juzgado de primera instancia.

Mejoras voluntarias

La situación cambia cuando la actuación no es imprescindible para la conservación, seguridad o accesibilidad del inmueble. En estos supuestos, la LPH permite que un propietario quede exento del pago.

El criterio clave es el coste. Si la mejora supera el importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el vecino que haya votado en contra en la junta puede negarse a asumir ese desembolso. Es decir, no basta con oponerse informalmente. Es necesario que el voto en contra conste en acta para poder acogerse a la exención prevista en la ley.

Entre las mejoras voluntarias más habituales figuran la construcción de una piscina comunitaria, la instalación de un gimnasio o la creación de una zona chill out en la azotea.

También entran en esta categoría la sustitución de un ascensor funcional por otro panorámico con acabados de lujo o cambios puramente estéticos en el portal que no respondan a necesidades de conservación.

La clave está en diferenciar entre lo necesario y lo conveniente. Una actuación que revaloriza el inmueble puede ser atractiva, pero no siempre es obligatoria para todos.

Si la mejora no supera el límite de tres mensualidades, incluso quienes votaron en contra deberán pagarla. La ley protege al disidente solo cuando el impacto económico es significativo.

Diferencias entre conservación y mejora

No siempre es sencillo trazar la frontera entre obra necesaria y mejora voluntaria. En ocasiones, una intervención puede tener componentes mixtos.

Por ejemplo, cambiar las ventanas del portal por otras más modernas puede justificarse por eficiencia energética o seguridad, pero también tener un componente estético.

En estos casos, será determinante el acuerdo adoptado en junta, el informe técnico que respalde la necesidad de la obra y, si surge conflicto, la interpretación judicial.

La jurisprudencia suele inclinarse por considerar obligatorias aquellas actuaciones que evitan un deterioro del inmueble o garantizan condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad.

En cambio, cuando el objetivo principal es embellecer o aumentar el valor de mercado, sin que exista una necesidad técnica acreditada, se tiende a calificarlas como mejoras voluntarias.

Para los propietarios, conocer esta distinción es fundamental. No solo para defender sus derechos, sino también para evitar enfrentamientos innecesarios en la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal ofrece un marco claro, pero exige atención y participación activa. Porque, aunque vivir en comunidad implica asumir gastos compartidos, también reconoce el derecho a no pagar aquello que no sea imprescindible y resulte excesivamente gravoso.