Ya es oficial: la ayuda de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 2.000 habitantes

El Gobierno de La Rioja mantiene activa una de sus iniciativas más destacadas para impulsar la rehabilitación de viviendas en municipios con menor población. Se trata del Plan Revive, que en 2026 incrementa su presupuesto en un 46% con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes en el entorno rural.

En este contexto, el acceso a la vivienda en España presenta además dificultades añadidas para muchas mujeres. Factores como la brecha salarial, la mayor precariedad laboral o el peso de los hogares monomarentales hacen que comprar o rehabilitar una vivienda resulte aún más complejo. Este tipo de ayudas busca precisamente reducir esa desigualdad y facilitar oportunidades también en el medio rural.

Este programa se suma a otras líneas similares ya en marcha en comunidades como Galicia o Aragón, todas ellas orientadas a dinamizar el mercado inmobiliario en zonas rurales. La finalidad es doble: reactivar la compraventa y el alquiler de viviendas y, al mismo tiempo, hacer frente a la despoblación y a las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.

Un plan que desde su puesta en marcha en 2024, ha superado las expectativas iniciales, incluso por encima de las previsiones fijadas hasta 2027. Hasta la fecha, ha registrado más de 1.400 interesados y ha tramitado más de 1.000 solicitudes en 117 de los 134 municipios riojanos con menos de 5.000 habitantes, alcanzando así el 87% de las localidades objetivo.

Gracias a estas ayudas, ya se está contribuyendo a revitalizar municipios como Cellorigo, Grávalos, Mansilla de la Sierra, Zarzosa o Zorraquín, tal y como recoge Actualidad Rioja Baja. Ayudas que permiten cubrir buena parte del coste de las obras que implica la rehabilitación de estas viviendas. Eso sí, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas.

Requisitos y cuantía de la ayuda

En este caso, esta ayuda está dirigida a personas de hasta 45 años que quieran fijar su residencia en municipios rurales de La Rioja. El programa contempla tres vías principales: la compra de vivienda, su rehabilitación o incluso la autopromoción, siempre que se trate de la residencia habitual y esté ubicada en localidades de hasta 5.000 habitantes.

La cuantía varía en función del tamaño del municipio. Así, en pueblos de hasta 500 habitantes la ayuda puede alcanzar el 40 % del coste, con un máximo de 40.000 euros. En localidades de entre 501 y 2.000 habitantes, la subvención llega al 30 % (hasta los 30.000 euros), mientras que en municipios de hasta 5.000 habitantes se sitúa en el 20 %, con un tope de 20.000 euros. En todos los casos, el precio de la vivienda o de la actuación no puede superar los 180.000 euros, sin incluir impuestos.

Para acceder a estas ayudas, es necesario cumplir una serie de requisitos, como no superar seis veces el IPREM en ingresos, tener nacionalidad española o residencia legal en España y, en el caso de rehabilitación o autopromoción, ser propietario del inmueble o del terreno. Además, el beneficiario deberá empadronarse en la vivienda en un plazo máximo de tres meses desde la adquisición o finalización de las obras.

En cuanto a los plazos, las ayudas pueden solicitarse para operaciones hasta junio de 2027. En el caso de la compra, la solicitud debe realizarse antes de firmar el contrato o en el plazo máximo de un mes desde la firma. Para rehabilitación o autopromoción, es imprescindible pedir la ayuda antes de comenzar las obras.

El abono de la ayuda se realiza una vez presentada toda la documentación que acredite la compra o la finalización de los trabajos. La solicitud puede tramitarse tanto de forma presencial, en la Dirección General de Urbanismo y Vivienda en Logroño o en el Servicio de Atención al Ciudadano, como de manera telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Otras comunidades con ayudas

Las ayudas para rehabilitar viviendas en entornos rurales ya están activas en varias comunidades autónomas y, en algunos casos, alcanzan cuantías muy elevadas. Aunque el importe depende de cada región, existen programas que pueden llegar hasta los 70.000 euros, con condiciones que varían según el territorio.

Por ejemplo, en Galicia las subvenciones pueden cubrir una gran parte de la reforma, llegando hasta el 75% del coste con un límite de 30.000 euros, siempre que la vivienda se destine a residencia habitual o alquiler regulado. En Aragón, estas ayudas se enfocan en municipios pequeños, de menos de 3.000 habitantes y suelen estar vinculadas a la puesta en alquiler público, con importes que pueden situarse entre los 50.000 y los 60.000 euros por vivienda.

En Castilla-La Mancha, el apoyo también es significativo, con subvenciones que pueden alcanzar hasta el 80% del coste de la obra, con un máximo de 60.000 euros, generalmente condicionadas a que la vivienda se destine a alquiler asequible. Por su parte, en Andalucía los porcentajes habituales rondan el 40%, aunque pueden incrementarse considerablemente (hasta el 75%) en casos concretos, como hogares con menos ingresos o actuaciones que mejoren la accesibilidad.

En cualquier caso, la tramitación de estas ayudas se realiza a través de las administraciones autonómicas o locales y cada comunidad establece sus propios requisitos, plazos y condiciones. Por ello, es fundamental consultar las bases de cada convocatoria para conocer los detalles específicos antes de iniciar cualquier solicitud.