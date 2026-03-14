Un fontanero, sobre reformar el baño en España: "Antes eran 3.000 euros, ahora puede pasar de los 8.000"

Reformar el baño en España es una de las mejoras en el hogar más demandadas. Bien sea por renovar instalaciones y grifería antiguas, mejorar la accesibilidad o simplemente mejorar su diseño, cada vez son más quienes se deciden a realizar este tipo de obras. Sin embargo, durante años esta se podía presupuestar en torno a los 3.000 o 4.000 euros en casos sencillos, pero a día de hoy la cifra ya se sitúa a partir de los 8.000 euros en adelante.

Es el caso de un fontanero experto en reformas y creador de contenido en TikTok como @soy.vadym, quien asegura que reformar un baño completo a día de hoy supera con creces los 7.000 euros en España.

Según detalla, el coste depende del tipo de materiales y de los acabados elegidos, pero en la mayoría de los casos el presupuesto final se sitúa claramente por encima de esa barrera. "Nosotros por una reforma completa de un baño, quitando todo y poniendo todo nuevo con buenos materiales y buenos acabados, con el IVA y con todo para que tú solo entres y ya te duches, cobramos entre 8.500 y 10.000 euros", asegura.

Datos que reflejan el fuerte encarecimiento que han experimentado este tipo de reformas en los últimos años. Si se comparan con los presupuestos que recogía la plataforma especializada Habitissimo en su foro, hace cerca de nueve años el coste medio de una reforma integral en España se situaba entre los 3.000 y los 4.000 euros, prácticamente la mitad de lo que puede costar actualmente.

La causa se encuentra en varios factores que han coincidido en los últimos años. El encarecimiento de los materiales de construcción, el aumento de los salarios en el sector y las mayores exigencias técnicas en materia de impermeabilización y seguridad han elevado notablemente el coste de este tipo de reformas.

De hecho, los índices oficiales muestran subidas significativas desde 2020 que ya superan el 40 % y que siguen creciendo cada año. En el caso de los costes de obra en la construcción, estos se sitúan con alzas que superan el 5 %, impulsados a su vez por la escasez de personal cualificado.

Este no es el único caso. Cada vez son más los profesionales del sector que comparten en redes sociales orientaciones sobre cuánto puede costar una reforma de este tipo. Una información especialmente útil para muchos propietarios en España que se plantean renovar su vivienda y que también han explicado desde la cuenta de @elo.construcciones.

Según señala otro profesional de la construcción, el coste final depende de factores como el tamaño del baño, la calidad de los materiales o el número de elementos que se instalen.

"No nos escondemos a la hora de decir un precio porque la gente lo debe saber. Nosotros trabajamos sobre unos precios de entre 7.000 y 9.000 euros un cuarto de baño. Siempre a razón de los metros cuadrados que tenga y de la cantidad de mobiliario que se vaya a poner, pero arrancamos desde esas cifras hasta incluso 10.000 euros e incluso hay excepciones de hasta 15.000 euros"

Ante este aumento en los precios, muchos propietarios que se plantean reformar el baño buscan también fórmulas para ajustar el presupuesto sin renunciar a una renovación completa. En este sentido, los expertos coinciden en que existen ciertos elementos dentro de la obra en los que es posible reducir costes si se planifica bien la reforma y se eligen con cuidado algunos materiales o acabados.

Cómo ahorrar al reformar el baño

Aunque el presupuesto de una reforma integral del baño se ha encarecido notablemente en los últimos años, lo cierto es que existen algunos elementos en los que los propietarios pueden ajustar el gasto sin renunciar a un buen resultado final. Muchos profesionales del sector coinciden en que la clave está en priorizar qué aspectos son realmente necesarios renovar y en cuáles se puede optar por soluciones más económicas.

Uno de los puntos donde más se puede ahorrar es en los revestimientos. Elegir azulejos de gama media o limitar su uso solo a las zonas más expuestas al agua (como la ducha o el lavabo) puede reducir de forma considerable el coste total de la obra. En algunos casos, incluso se opta por combinar azulejos con pintura especial para zonas húmedas, una alternativa más económica y cada vez más utilizada en reformas actuales.

También es posible reducir el presupuesto manteniendo parte de las instalaciones si se encuentran en buen estado. Conservar la ubicación original de sanitarios como el inodoro, el lavabo o la ducha evita tener que modificar la fontanería, uno de los trabajos que más encarece la reforma. Lo mismo ocurre con elementos como el radiador o el punto de luz principal.

Otro aspecto donde muchos propietarios logran ajustar el gasto es en el mobiliario y los accesorios. Optar por muebles prefabricados en lugar de piezas a medida, elegir grifería de gama media o sustituir la bañera por un plato de ducha son decisiones que pueden reducir el presupuesto final sin afectar demasiado a la funcionalidad del espacio.