Paula, arquitecta: "Jamás elijas el mueble del televisor del mismo color que el sofá, restarás personalidad"

Elegir un mueble de la televisión o un sofá para el salón puede parecer una decisión fácil. Sin embargo, la realidad es que ambas piezas pueden condicionar el diseño final del salón más de lo que imaginamos. En concreto, el mueble del salón es clave para aportar personalidad a este espacio y una mala elección puede romper con el equilibrio de esta estancia.

La arquitecta Paula Carabal lo detalla en uno de sus vídeos, en el que asegura que la clave antes de elegir este mueble es siempre pensar en nuestras propias necesidades. Ese pensamiento debe priorizarse por encima de las tendencias o las ofertas. Primeramente hay que preguntarse: "Qué vas a guardar, qué quieres poner encima y si necesitas almacenaje", advierte.

En el caso de que el almacenaje sea una prioridad, esta experta aconseja optar por un mueble para la televisión con puertas opacas. Un truco con el que reduciremos el ruido visual en este espacio que además, "parecerá más limpio y ordenado".

En el caso de que prefieras elegir los clásicos muebles con compartimentos abiertos, estos exigirán siempre un orden impecable. De no ser así, transmitirá desorden y caos.

Pero si hay una regla de diseño clave en este aspecto, según la experta, esta es el contraste con el sofá. Y es que, elegir el sofá del mismo color y tono que el mueble de la televisión es para esta experta uno de los errores más comunes en la mayoría de salones en España. "Son dos objetos rectangulares enfrentados, visualmente quedan mejor si son de diferente color", advierte.

Una forma de aportar personalidad a este espacio y de que cada una de estas piezas cuente con su propia identidad, sin que sintamos que el resultado final es un resultado plano y aburrido.

La experta explica que si el sofá es de un color oscuro, el mueble claro aligerará el resultado final. Sin embargo, si el sofá es claro, un mueble de madera o un tono más oscuro se encargarán de elevar el conjunto.

Alturas y proporciones

Además del color, la arquitecta insiste en que la relación de alturas entre el sofá y el mueble del televisor influye mucho en cómo percibimos el salón. "Si tu sofá es muy bajo, pon un mueble bajo", aconseja.

Cuando ambos elementos mantienen una línea visual similar, el espacio se ve más equilibrado. En cambio, si uno queda demasiado alto respecto al otro, el conjunto puede resultar extraño y romper la armonía del salón.

La importancia de las formas

Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es la coherencia entre las formas del mobiliario. Si el salón incorpora elementos con líneas curvas (como un sofá redondeado o una mesa de centro circular) conviene que el mueble del televisor siga esa misma lógica estética.

La arquitecta insiste en que todos los elementos del espacio deben "hablar el mismo lenguaje". Ten en cuenta que tengan coherencia de estilo", explica.

Salones con suelos protagonistas

En salones en los que los suelos sean muy decorativos o cuenten con un diseño protagonista, el mueble del televisor debe actuar como un elemento más discreto dentro del conjunto. Esto es, que en lugar de competir con el pavimento, ayude a integrarlo visualmente.

"Suelo coger el mueble como el fondo. De esta forma lo integramos mejor y creamos una continuidad", comenta. De esta forma, el suelo puede destacar sin que el espacio resulte sobrecargado.

Televisiones demasiado grandes

Las televisiones de gran tamaño han ganado protagonismo en la gran mayoría de salones actuales, pasando a convertirse en un elemento principal. En estos casos, la arquitecta recomienda apostar por muebles sencillos y poco recargados.

"Si tienes una tele muy grande pondría un mueble de líneas sencillas y si es posible la tele la separaría, la pondría colgada", explica. Colgar la pantalla ayuda a liberar visualmente el mueble y hace que el conjunto resulte mucho más ligero.