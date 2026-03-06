Miriam, arquitecta: "Olvídate de instalar una isla en la cocina si no hay 90 centímetros libres alrededor, es agobiante"

Reformar la cocina no es precisamente una tarea fácil. Y es que, más allá de las tendencias en decoración o las preferencias que tengamos a la hora de elegir el diseño, la realidad es que hay proporciones y reglas en el diseño que, mal aplicadas, pueden acabar siendo un error en la apariencia final de nuestra cocina. De esto habla precisamente la arquitecta Míriam Gómez.

Uno de estos errores está relacionado precisamente con la elección de la isla. Y es que, en los últimos años este se ha convertido en uno de los elementos más deseados para la reforma de las nuevas cocinas. Un elemento elegante, que puede ser porcelánico, de granito, mármol, madera, acero inoxidable, cuarzo compacto...

Sea cual sea la elección, la variedad de diseños y materiales es hoy prácticamente infinita. Sin embargo, la arquitecta advierte de que no todas las cocinas están preparadas para incorporar este elemento sin comprometer la comodidad o la funcionalidad del espacio. De hecho, uno de los errores más habituales es no dejar un mínimo de 90 cm alrededor de la isla.

Esta distancia es clave, según la experta, para moverse con facilidad por la cocina, abrir cajones o electrodomésticos sin obstáculos y trabajar con comodidad.

"Esto es que si tengo que abrir algún mueble, aún me queden unos 30 cm para moverme y no esté chocando con el mueble trasero, con una pared, que pueda pasar una persona por detrás", explica en uno de sus vídeos.

Errores en el diseño de cocinas que debes evitar

Y es que, cuando no se respeta, lo que debía aportar estilo y funcionalidad puede acabar generando el efecto contrario: una cocina más saturada, incómoda y visualmente más agobiante.

"Es un elemento que es bonito, pero si la ponemos cerca de paredes u otros elementos va a quedar un espacio muy agobiado que no va a dar ese aspecto de cocina grande y amplia que estábamos buscando", asegura.

Microondas, horno y lavavajillas

Sin embargo, este no es el único error que ve constantemente en este tipo de reformas de cocinas. De hecho, algunos de los fallos más habituales tienen que ver con la colocación de los electrodomésticos, un aspecto que muchas veces se pasa por alto.

Uno de los ejemplos más claros es el microondas. Según explica Míriam Gómez, cuando se instala en una columna debe situarse aproximadamente a 1,50 metros del suelo, una altura pensada para utilizarlo con comodidad y "para que no tengamos que subirnos a ningún elemento para accionarlo", señala.

Algo parecido ocurre con el horno. Aunque todavía hay quien lo coloca bajo la vitrocerámica, la arquitecta advierte de que esta opción suele resultar menos cómoda. Lo más habitual en muchos diseños actuales es situarlo en una posición más accesible para facilitar su uso diario.

Otro error bastante frecuente está relacionado con el lavavajillas. La experta recomienda colocarlo junto al fregadero, ya que facilita mucho el trabajo en la cocina. "Lo lógico es que cuando estés aclarando justo al lado puedas poner estos elementos sin gotear el agua en el suelo", explica.

Diseño y necesidades reales

Más allá de los electrodomésticos, la arquitecta insiste en que muchas cocinas fallan desde el principio porque se diseñan pensando únicamente en la estética. "Muchas veces se tiene claro cómo se quiere, el color o el diseño, pero no se han pensado las necesidades reales de la familia", advierte.

A esto se suma otro problema muy habitual: la falta de enchufes. Para la experta, no hay nada más incómodo que tener que recurrir a regletas porque no se planificaron suficientes tomas eléctricas durante la reforma.

Por último, alerta también sobre los errores de iluminación. "Por muy bonito que sea el diseño, si la hemos iluminado mal al final no tendremos nada", explica. Lo recomendable es combinar una luz general con otra más funcional en las zonas de trabajo, como la encimera o la zona de cocinado.