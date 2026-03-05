Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Para ahorrar planifico la compra según el espacio que tengo en mi cocina"

La organización y el espacio en casa de una familia numerosa son imprescindibles. En estos hogares apenas hay margen para la improvisación, sobre todo si el objetivo es que el presupuesto no se dispare y que el día a día funcione con cierta estabilidad.

Con varios miembros compartiendo vivienda, planificar tareas, optimizar el espacio en armarios y despensas, así como establecer rutinas claras se vuelve fundamental para evitar el caos doméstico. De eso sabe y mucho Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos y creadora de contenido en @solosomos13.

Esta madre de familia numerosa, no solo ha hecho público en redes su truco para ahorrar apuntando platos y comidas, sino que también cuenta con otra clave con la que asegura que cada semana ahorra en tiempo y dinero en su cesta de la compra. Según explica en otra de sus publicaciones, uno de los métodos más efectivos consiste en revisar el espacio disponible en la cocina.

A partir de ahí, Lourdes explica que una de las decisiones más importantes es cómo y cuándo hacer la compra. En su caso, todo depende del espacio disponible en casa. La creadora de contenido asegura que organiza la compra semanal teniendo en cuenta únicamente lo que cabe en su cocina. "Hago la compra semanal en función del espacio que tengo", explica.

Confiesa que, aunque comprar para todo un mes puede parecer más práctico, en hogares grandes como el suyo no siempre es la mejor opción. "No compro a nivel mensual porque me gasto más dinero y porque cuando hay mucho se lo van comiendo y es difícil de controlar", señala.

Lourdes insiste en que en una casa con tantos hijos la despensa debe gestionarse casi como un pequeño almacén doméstico. Por eso, antes de decidir si hacer la compra semanal o mensual recomienda analizar bien el espacio disponible.

"Aquí hay que ver muchos factores porque en una casa con 13, para gestionar la despensa es importante saber qué espacio tengo para guardar", explica. Para ella, el almacenamiento condiciona por completo la forma de comprar.

De hecho, resume su método con una idea muy clara: el espacio también influye directamente en el gasto familiar. "El espacio es dinero", asegura, destacando que tener los armarios organizados y la nevera le permite controlar mucho mejor toda la comida que entra y lo que se consume.

En su cocina, cuenta, todo está clasificado para aprovechar cada rincón. "Yo tengo los armarios de la cocina súper organizados y con todo clasificado", detalla. En su caso, la conclusión es que una compra mensual sería imposible de almacenar. "Si comprase la comida de forma mensual necesitaría la casa del vecino para guardar cosas", bromea.

Por eso adapta el ritmo de compra al espacio real de su vivienda. Un espacio que actualmente le permite hacer la compra una vez a la semana o, "como mucho, cada diez días", confiesa. El resultado, asegura, es un ahorro importante en el supermercado y en la cocina.