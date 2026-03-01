Es oficial: no se puede dejar la bicicleta en el rellano de un edificio, según la Ley de Propiedad Horizontal

Dejar la bicicleta en el rellano del edificio puede parecer un gesto cotidiano y sin mayor trascendencia en España. Sin embargo, es una de las situaciones que con más frecuencia genera conflictos dentro de una comunidad de vecinos.

Y es que, lo que para algunos puede ser una solución práctica ante la falta de espacio en casa o la ausencia de trastero, para otros supone una ocupación indebida de zonas comunes y un motivo de discusión vecinal.

La bicicleta, por su tamaño y uso habitual, es uno de los objetos que más controversia provoca en las comunidades de vecinos. Aunque muchos propietarios alegan hacer esto por comodidad o problemas de espacio en la vivienda, lo cierto es que la normativa no deja demasiado margen a la interpretación.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que los elementos comunes (como rellanos, pasillos, escaleras o portales) no pueden destinarse a usos privativos sin autorización. Esta limitación no afecta solo a bicicletas, sino también a carritos, muebles, zapateros, paraguas o cualquier otro objeto personal.

En la práctica, dejar la bicicleta en el rellano suele considerarse un uso inadecuado del espacio común, especialmente cuando estrecha el paso, dificulta las tareas de limpieza o, en el peor de los casos, puede obstaculizar una evacuación en caso de emergencia. La seguridad es, de hecho, uno de los argumentos más repetidos en este tipo de conflictos vecinales.

Qué consecuencias tiene

En este aspecto, el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad aprobar normas de régimen interno que regulen la convivencia y el uso de los elementos comunes. Esto significa que la junta de propietarios puede prohibir expresamente que se dejen bicicletas en los rellanos.

También podrá optar por habilitar una zona específica para su estacionamiento siempre que no obstruya el tránsito. Para que estas normas sean exigibles, deben aprobarse formalmente en junta o quedar recogidas en los estatutos o en el reglamento interno.

Si un vecino incumple lo acordado y mantiene la bicicleta en el rellano pese a la prohibición, el presidente de la comunidad puede requerirle formalmente que la retire. Lo habitual es hacerlo por escrito (por ejemplo, mediante burofax) para que quede constancia.

En los casos de que esta situación persista, la comunidad puede acudir al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal e interponer una acción de cesación ante los tribunales solicitando la retirada del objeto con su correspondiente demanda judicial.