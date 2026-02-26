La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: "La comunidad de vecinos puede prohibirte fumar en el balcón de tu casa"

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no menciona expresamente que esté prohibido fumar en el balcón de tu vivienda, pero sí establece límites a actividades que puedan resultar molestas, insalubres, nocivas o perjudiciales para los demás propietarios. Esto incluye, según la interpretación legal actual, el humo de tabaco que molesta repetidamente a los vecinos.

Hay que tener en cuenta que el artículo 7.2 especifica que ningún propietario puede realizar en su domicilio actividades que sean contrarias a la tranquilidad, el bienestar de la comunidad, y si el humo del tabaco de tu balcón afecta de forma persistente a otros, la comunidad puede exigir que se deje de fumar allí o incluso, llevar el caso ante un juez.

Aunque en teoría cada vecino tiene derecho a usar su balcón, el derecho individual no es absoluto si entra en conflicto con los derechos de los demás. Las comunidades de propietarios pueden acordar en junta normas internas que restrinjan el consumo de tabaco en balcones o terrazas, debiendo ser dichas decisiones respetadas por todos los residentes.

"Aunque pueda sorprender a muchos propietarios, la comunidad de vecinos sí puede limitar o incluso prohibir fumar en los balcones cuando el humo afecta de forma reiterada al resto de vecinos", explica un administrador de fincas. Según señala, no se trata de invadir la vida privada, sino de proteger la convivencia y la salud, ya que si el humo entra de manera constante en otras viviendas puede considerarse una molestia grave. "Cuando hay quejas continuadas y se demuestra perjuicio, la comunidad puede adoptar acuerdos y exigir que se respeten", añade.

La LPH se usa habitualmente para dirimir conflictos de este tipo porque contempla que cualquier actividad que cause molestias continuadas, como el humo que entra en otras viviendas, puede ser considerada una infracción a la convivencia. Esto va más allá de la mera opinión de los vecinos y puede tener consecuencias legales si la comunidad actúa formalmente.

Además de lo que estipula la LPH, hay otras normas en España, como la Ley antitabaco y la Ley 42/2010, que amplió las restricciones al consumo de tabaco en espacios cerrados y públicos, que complementan este marco normativo y refuerzan la protección de la salud y la convivencia.

En la práctica, esto significa que si el humo de tu cigarrillo entra de manera constante en la vivienda de un vecino y le ocasiona molestias, este puede solicitar a la comunidad que actúe. En casos extremos, si no se soluciona en junta, puede recurrirse a vías judiciales para hacer valer el derecho de tranquilidad.

En resumen, fumar en el balcón de tu casa no está automáticamente prohibido por la ley, pero sí puede estarlo en tu propia comunidad de vecinos si así se decide en junta. La Ley de Propiedad Horizontal faculta a los propietarios para regular actividades que afecten negativamente a otros residentes, lo que incluye actividades consideradas molestas o insalubres, como fumar cuando el humo invade otras viviendas.