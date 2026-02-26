Larry, experto en ventanas: "Si vives en una calle transitada y quieres aislar el sonido, te recomiendo hacer esto"

Vivir en una calle muy transitada puede afectar seriamente a tu descanso y concentración debido al constante paso de coches, autobuses y motos. Muchas veces se culpa al cristal, pero lo cierto es que hay otros elementos menos visibles que permiten que el sonido entre en tu casa.

Según el experto Larry (@rola.ventanas), el punto más vulnerable en términos acústicos no es siempre el vidrio, sino el cajón de la persiana, donde suele haber huecos y juntas sin aislamiento.

Antes de entrar en detalles, es clave comprender que las ventanas son uno de los puntos débiles en la barrera contra el ruido exterior. De hecho, los estudios en aislamiento muestran que cada 10 dB de reducción sonora, se reduce la percepción del ruido casi a la mitad.

Una de las primeras recomendaciones de Larry es revisar el cajón de la persiana, ya que suele estar mal sellado y permite que el ruido penetre fácilmente.

Una solución eficaz es instalar una lámina insonorizaste adhesiva dentro del cajón, que al colocarse correctamente bloquea gran parte del paso del sonido sin necesidad de obras.

Además de esto, el paso siguiente es sellar grietas y huecos alrededor del marco y las juntas. Según expertos en aislamiento acústico, incluso pequeñas fugas pueden dejar pasar ruido exterior, por lo que aplicar espuma de poliuretano o silicona acústica mejora notablemente el funcionamiento de la ventana.

Igualmente se recomienda revisar también que los burletes y juntas estén en buen estado, ya que se deterioran con el tiempo y dejan entrar sonido y aire.

Aunque el punto débil no siempre sea el vidrio, mejorar el acristalamiento sí aporta una reducción importante del ruido, especialmente si tu vivienda está frente a una calle muy transitada.

El doble acristalamiento crea una cámara de aire entre los cristales que bloquea gran parte del sonido exterior. Y los vidrios acústicos laminados, con capa interna espacial, absorben las ondas sonoras con mayor eficiencia que el vidrio simple.

Según fabricantes, este tipo de soluciones pueden ser ideales para zonas con alto impacto sonoro, como calles concurridas, aeropuertos o vías ferroviarias.

Además, materiales como PVC multicámara para el marco son especialmente eficaces en aislamiento acústico, ya que su estructura dispersa las ondas de sonido y mejora el sellado total de la ventana.

En cualquier caso, la clave está en la lámina insonorizante en el cajón. El experto en ventanas explica cómo hacerlo, y aunque sí requiere cierta destreza y cuidado con los pasos, la intervención no implica realizar obras.

En primer lugar, es recomendable bajar la persiana por completo y desmontar la tapa del cajón. Antes de instalar cualquier material, resulta imprescindible limpiar bien el interior, ya que la suciedad acumulada puede dificultar la correcta adhesión y reducir la eficacia del resultado.

Para facilitar el trabajo, se pueden soltar los flejes que conectan las lamas con el eje y, si hace falta, retirar las dos primeras lamas. De esta forma, la persiana puede descender ligeramente y se obtiene más espacio para manipular con comodidad dentro del cajón.

Después de medir el interior, se recorta la lámina aislante a la medida adecuada y se va fijando progresivamente en todas las superficies internas: parte frontal, superior e inferior.

Es importante cubrir todo el cajón y asegurarse de que el material quede bien pegado, sin burbujas ni zonas sueltas. Por último, se colocan de nuevo las lamas, se ajustan los flejes y se vuelve a cerrar el cajón.

Aunque el procedimiento es sencillo, la mejora se nota de inmediato. Además, tiene la ventaja de que no modifica la apariencia de la estancia, ya que no requiere cambiar ventanas ni añadir elementos visibles.