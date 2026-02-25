Andrea, arquitecta, sobre la reforma más importante en la jubilación: "Eliminar desniveles y abrir espacios es clave"

En España, el parque inmobiliario se ha convertido en uno de los grandes retos silenciosos de la vivienda en España. Y es que, más de la mitad de las casas del país supera ya los 40 años de antigüedad y muchas otras superan incluso los 50 años. A esto, se añade la estimación de que alrededor del 38 % de las viviendas españolas tienen más de 60 años, según datos de Idealista.

El resultado es un parque residencial que, aunque sigue siendo ampliamente utilizado, empieza a quedarse desfasado para las necesidades actuales, pero también futuras. Y no solo en lo que respecta a la eficiencia energética o a la apariencia de estas viviendas, sino también en lo referente a su distribución y diseño de cara a la jubilación.

Muchas de estas viviendas fueron construidas en décadas en las que no se contemplaba la necesidad de adaptar los hogares a la etapa del envejecimiento o la jubilación. Esto incluye viviendas con escaleras, baños poco accesibles, pasillos estrechos, viviendas estructuradas en varias alturas, estancias con iluminación escasa...

La arquitecta Andrea Baldoni lo explica en uno de sus vídeos: "Una casa con desniveles le hace la vida imposible a los adultos mayores. El problema no es la casa, es intentar vivir en 2026 con una distribución de hace 30 años", advierte.

Andrea explica que los problemas de accesibilidad dentro de una vivienda no siempre están relacionados con elementos evidentes como escaleras. En muchos casos son pequeñas diferencias de altura.

Detalles que en su día respondían a criterios estéticos o tendencias arquitectónicas y que en la actualidad han pasado a ser elementos incómodos o inseguros para el día a día.

Lo mismo sucede con los espacios muy delimitados y zonas de circulación estrechas. Esta forma de organizar la vivienda, habitual en construcciones antiguas, puede dificultar la movilidad cuando cambian las necesidades personales, haciendo menos sencillo algo tan básico como desplazarse con comodidad y seguridad dentro de casa.

Cómo adaptarlo a la jubilación

Aunque muchas casas en España fueron construidas hace décadas, hay pequeñas reformas que pueden marcar una gran diferencia y permitir envejecer en casa con comodidad, seguridad y autonomía.

Los expertos como, Andrea Baldoni, coinciden en que el objetivo no es transformar por completo la vivienda, sino hacerla funcional y fácil de habitar en el día a día. Reformas pensadas para eliminar obstáculos, mejorar la movilidad y aumentar el confort pueden convertir una casa construida hace décadas en un espacio preparado para una nueva etapa vital.