Un experto, sobre esta subida histórica: "Antes reformar una cocina costaba 6.000 euros, ahora supera los 10.000"

Hace solo unos años, renovar una cocina estándar podía rondar los 6.000 euros, siempre que se eligieran materiales básicos y no fuese necesario modificar la distribución.

Hoy, ese escenario ha cambiado notablemente. Comprender por qué los precios han aumentado tanto es fundamental antes de iniciar una reforma.

Los profesionales del sector coinciden en señalar varias causas: el incremento del coste de los materiales, la subida de salarios y el encarecimiento del transporte han provocado que los presupuestos se disparen.

En muchas ciudades, incluso las reformas más sencillas ya superan los 10.000 euros, algo que reflejan numerosos informes especializados.

Por ello, quienes estén pensando en renovar su cocina deben entender qué factores influyen en el precio final y cuáles son las partidas que más han aumentado para poder planificar con realismo.

Según datos de Habitissimo, una reforma media de cocina (alrededor de siete metros cuadrados y calidades estándar) se situaba hace unos años entre los 6.000 y los 9.000 euros, existiendo presupuestos más ajustados que podían bajar incluso hasta los 5.600 euros.

En aquel momento, elementos como el mobiliario o las instalaciones no estaban tan afectados por la presión del mercado como ahora. Del mismo modo, una cocina de unos diez metros cuadrados podía reformarse por unos 8.000 euros sin que el presupuesto se disparara.

Ese umbral económico era posible siempre que no se buscara lujo ni cambios estructurales importantes. Además, el sector no soportaba entonces los costes logísticos actuales ni la dependencia de materiales importados, factores que hoy pesan de forma considerable en el precio final.

¿Y qué ha cambiado para que muchas reformas superen ahora los 10.000 euros? Uno de los principales motivos es el fuerte incremento en materiales como encimeras, azulejos, instalaciones eléctricas o sistemas de fontanería.

De hecho, firmas como Èggo señalan que en 2025 una reforma puede empezar en torno a los 6.500 euros y llegar hasta los 16.500 según la calidad elegida.

Un ejemplo concreto ayuda a entender la situación: en Valencia, la reforma de una cocina de 10 metros cuadrados de gama media alcanzó un presupuesto cercano a los 11.700 euros, según datos de mercado recientes.

Cocina reformada.

A esto se suma el aumento de los costes laborales. Encontrar profesionales especializados resulta cada vez más complicado, lo que también repercute en los precios.

Asimismo, el transporte y la distribución de materiales (especialmente aquellos importados o menos habituales) añaden un extra al presupuesto que termina asumiendo el cliente.

Otro aspecto importante es la evolución de las tendencias. Hoy los consumidores buscan cocinas más cuidadas desde el punto de vista estético: muebles personalizados, encimeras de cuarzo, iluminación integrada o electrodomésticos de alta gama. El diseño interior se ha convertido en una prioridad y eso eleva inevitablemente la inversión.

Especialistas económicos apuntan que pasar de una reforma básica a una calidad media ya sitúa el coste entre 7.000 y 8.000 euros, mientras que optar por acabados premium puede llevar el presupuesto por encima de los 10.000 o incluso 12.000 euros.

Cocina reformada.

En consecuencia, las cocinas que superan la barrera de los 10.000 ya no son una excepción, sino cada vez más frecuentes. No se trata de un encarecimiento arbitrario, sino del resultado de la suma de materiales más caros, mayores costes laborales, logística compleja y nuevas exigencias estéticas.

Lo que antes era posible con 6.000 euros, hoy solo se mantiene en reformas muy básicas. Por eso, comparar presupuestos, estudiar cada partida y planificar con antelación se vuelve esencial para evitar sorpresas y ajustar la inversión a la realidad del mercado actual.