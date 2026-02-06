Iván Terrón, experto en ahorro: “Aprovecha estas cuatro horas del día para cocinar, lavar y ducharte y reducir tu factura”

La gestión inteligente del consumo energético en el hogar puede marcar la diferencia en la factura mensual. El experto en ahorro Iván Terrón destaca en sus redes sociales que en España existen franjas del día con coste de energía más bajo que conviene aprovechar para cocinar, lavar ropa y ducharse.

Terrón explica que esta estrategia no es rígida, pero sí una recomendación útil para quienes tienen flexibilidad horaria y desean reducir gastos en suministros. Según él, concentrar las tareas energéticas en esas horas puede suponer un ahorro real a final de mes.

Este consejo cobra especial relevancia en sistemas eléctricos con tarifas de discriminación horaria, donde el precio por kilovatio hora varía según la demanda y los horarios. Quienes aprovechan esas franjas horarias pueden pagar menos por el mismo consumo energético.

La recomendación de Terrón se basa en identificar las horas más económicas del día para realizar tareas que consumen energía, como cocinar, poner la lavadora o ducharse con agua caliente.

Esto está alineado con estrategias globales de eficiencia energética que buscan desplazar el consumo a periodos de menor demanda, reduciendo costes y evitando picos de demanda que encarecen la energía.

Expertos en gestión energética recomiendan planificar el uso de electrodomésticos durante estas franjas para minimizar el coste por KWh que se paga con tarifas con discriminación horaria.

Las lavadoras son uno de los principales electrodomésticos que influyen en la factura eléctrica familiar. De hecho, hacer funcionar este aparato fuera de los picos de mayor consumo puede reducir el gasto significativamente.

Organismos de eficiencia energética aconsejan también esperar a tener la lavadora llena antes de ponerla en marcha, así como usar programas en agua frías o templada, para ahorrar tanto agua como electricidad.

Además, programar el lavado en horas de menor coste eléctrico, como la madrugada o primeras horas de la mañana, puede suponer ahorros adicionales frente a ciclos diurnos de alta demanda.

Cocinar es otra tarea energética relevante en los hogares, especialmente si se usa vitrocerámica o horno eléctrico. Según expertos, usar ollas a presión o tapas en las cacerolas acelera la cocción y reduce el consumo.

Terrón sugiere realizar la mayoría de cocinados durante las horas más baratas del día para aprovechar el coste reducido de la electricidad, adaptando menús y horarios familiares.

Usar electrodomésticos eficientes, como placas de inducción o cocinas programables, ayuda a reducir aún más el gasto energético, complementando el beneficio de planificar el uso según las tarifas.

El agua caliente supone una proporción significativa del consumo energético en muchos hogares, ya que el calentador o caldera debe elevar la temperatura del agua a niveles confortables.

Terrón recomienda ducharse dentro de esas horas económicas para evitar pagar de más por el calentamiento de agua en momentos de alta demanda.

Los consejos de eficiencia también incluyen recortar la duración de la ducha, ya que cada minuto extra implica más agua caliente y, por tanto, mayor gasto de energía y agua en general.

¿Cuánto puedes llegar a ahorrar con estos cambios?

Según estimaciones citadas, una familia media que reorganiza su consumo en base a las franjas horarias más baratas puede ahorrar entre 30 y 80 euros al mes en electricidad, dependiendo del consumo habitual y de la tarifa contratada.

Este ahorro puede incrementarse si se combinan horarios económicos con hábitos eficientes, como reducir el tiempo en ducha, usar programas eco en electrodomésticos o cocinar con métodos de alta eficiencia.

Aunque no es una garantía, planificar el día según las franjas energéticas más baratas es una de las estrategias más sencillas para ejercer control sobre el gasto de electricidad en el hogar.

En definitiva, las recomendaciones de Iván Terrón subrayan la importancia de planificar el consumo energético diario, adaptándolo al contexto de tarifas variables y horarios económicos.