Ana, madre de 10 hijos, sobre las estancias de su casa: "Necesitamos más de 4 baños, 6 habitaciones y mucho almacenaje"

Ana Iglesias, madre de 10 hijos, comparte a diario cómo es vivir en una familia tan numerosa. Su rutina está marcada por la organización constante, los trayectos en su propio minibús y las tareas del hogar en las que intervienen todos los miembros de la casa.

Pero también lanza un mensaje claro: el diseño de la vivienda, especialmente el número y distribución de las estancias, puede marcar la diferencia cuando se trata de facilitar el día a día con tantos hijos.

Eso es precisamente lo que echa en falta en su casa actual, donde, como cuenta en uno de sus vídeos de TikTok, las estancias empiezan a quedarse cortas para una familia tan numerosa. "Me quiero cambiar de casa y no es que sea pequeña, pero teniendo en cuenta que vivimos con diez hijos hay cosas que echo en falta", reconoce Ana en uno de sus vídeos. Las necesidades que describe muestran retos reales de una familia numerosa.

Ana tiene clara su lista de prioridades: "En primer lugar, que tenga una isla", aunque reconoce que "eso más bien es un capricho". "En realidad me conformo con que sea más grande y más cuadrada, para que no tengamos que dividirnos en dos mesas a la hora de comer". Y es que, la distribución de esta área se ha convertido en uno de los obstáculos del día a día, algo tan básico como poder sentarse todos juntos sin separarse en grupos.

Tampoco se olvida de las tareas domésticas: "Me vendría súper bien una habitación en un sótano donde poder tender la ropa sin meter la humedad dentro de la casa", explica. Un espacio específico para la colada que le permitiría evitar que la condensación se reparta por las estancias o que la ropa invada las zonas comunes.

En cuanto al almacenamiento, el desafío es constante: "La casa tiene que tener almacenaje, mucho almacenaje. Imaginad toda la ropa que tenemos", dice Ana, subrayando una realidad muy distinta a la de familias más pequeñas. Lo mismo ocurre con la cocina: "Aunque tenemos un frigorífico americano, se nos queda pequeño, así que sería ideal que entrase uno todavía más grande", asegura.

Respecto a los baños y habitaciones, la situación actual reconoce que está al límite de su funcionalidad. "Aunque aquí tenemos cuatro baños, la verdad que no me vendría nada mal tener un quinto. Y como mínimo tiene que tener seis habitaciones. Ahora mismo tenemos siete, pero en realidad utilizamos cuatro", detalla.

Cómo se organizan para dormir

Las habitaciones están organizadas de forma que los más pequeños comparten espacio con sus hermanos mayores, en algunos casos utilizando literas para aprovechar el máximo espacio disponible. De hecho, en otro de sus vídeos explicaba con detalle cómo se distribuyen para dormir y cómo adaptan cada estancia según las necesidades de la familia.

Y es que, la hora de dormir, lejos de ser un momento tranquilo, requiere toda una logística familiar. "Dormimos cinco en nuestra habitación. Tenemos una cama de 1,80 m y una cuna de colecho. Dormimos la bebé, luego mamá, Luca, Martina y papá", explica Ana.

Una escena cotidiana en su hogar, en la que también reconoce que, aun así, el descanso es escaso: "Aunque os podéis imaginar que ahora dormir, no estamos durmiendo mucho con la bebé".

Mientras tanto, los dos hijos mayores disfrutan de algo más de independencia en la planta superior: "Tienen un mini apartamento en la parte de arriba con sus dos habitaciones. Ya me gustaría a mí haber tenido con su edad esa pedazo de cama", comenta Ana. Una muestra de cómo han sabido reorganizar cada rincón del hogar para que todos tengan su sitio, por limitado que sea.