Un arquitecto señala el fallo más común: “Si gastas 100 euros en calefacción tradicional, es un error”

Muchos hogares siguen usando calefacción tradicional con elevados costes y pocos beneficios energéticos. Para Edu Saz, un arquitecto especializado en eficiencia energética, gastar 100 euros al mes en un sistema convencional es un error técnico y económico que puede evitarse con soluciones más avanzadas.

Este profesional señala que tecnologías como la aerotermia, basadas en bombas de calor que extraen energía del aire exterior, son hoy entre las opciones más eficientes para calefacción y agua caliente sanitaria.

Entender por qué los sistemas tradicionales fallan y qué proponen los expertos puede ayudar a tomar decisiones informadas que reduzcan la factura energética sin sacrificar confort en casa.

Arquitecto revela la mejor calefacción para tu casa 🌡️

Gastando 100 euros al mes en calefacción eléctrica o calderas antiguas, muchos usuarios no obtienen eficiencia ni ahorro a largo plazo, opina el arquitecto Edu Saz.

Según él, esto se debe a que estos sistemas generan calor de forma directa, lo que consume mucha energía para un rendimiento bajo.

En cambio, tecnologías como la aerotermia aprovechan el aire exterior para producir hasta cuatro veces más calor por cada unidad de electricidad consumida, reduciendo la factura considerablemente.

La lógica detrás de esta recomendación no es solo ahorrar dinero, sino mejorar la eficiencia energética del hogar, disminuyendo también las emisiones de CO2, asociadas a sistemas convencionales basados en gas o electricidad directa.

La aerotermia utiliza una bomba de calor aire-agua para captar energía del aire exterior y transferirla al sistema de calefacción de la vivienda.

Esto permite generar más energía térmica que la electricidad consumida, gracias a su alto rendimiento y coeficiente de rendimiento (COP).

Según el propio arquitecto, si una factura mensual de calefacción tradicional es de 100 euros, con aerotermia esa cifra podría bajar a unos 25-30 euros, representando un ahorro significativo en muchos hogares.

Este tipo de sistemas no solo calientan de forma eficiente, sino que también pueden integrarse con fotovoltaica o suelo radiante, potenciando aún más el ahorro y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Además del ahorro económico, la aerotermia contribuye a reducir emisiones contaminantes y a cumplir con metas climáticas europeas para descarbonizar los edificios residenciales.

Gobiernos locales también están impulsando su uso en edificios públicos para lograr mayor sostenibilidad y eficiencia energética, lo que muestra una tendencia creciente en políticas de climatización.

Esta tecnología funciona incluso en climas fríos, aunque su rendimiento óptimo depende en parte del diseño de la instalación y del aislamiento térmico de la vivienda.

Aunque la instalación de sistemas eficientes como aerotermia puede requerir una inversión inicial mayor, el ahorro mensual en la factura de calefacción y la reducción de emisiones hacen que sea una decisión rentable a medio y largo plazo.

Además, exigen ayudas y subvenciones públicas que pueden reducir el coste de este tipo de tecnología y fomentar su adopción en el parque residencial.