Gabriel, jubilado, vive en el País Vasco francés y no paga calefacción: “Conservo la caldera como respaldo”

Cuando llega el invierno, encender la calefacción es una necesidad casi universal. Sin embargo, tal y como cuentan desde el Huffington Post, Gabriel Vadillo, un jubilado ingeniero instalado en el País Vasco francés, ha evitado completamente este gasto gracias a su propio sistema de calefacción casera.

Este innovador método no solo le permite mantener su casa a una temperatura confortable, sino que además lo hace sin recurrir a su caldera convencional, que solo conserva como repuesto en caso de emergencia.

La historia de Gabriel ha llamado la atención de toda España por su combinación de experiencia técnica, creatividad y búsqueda de soluciones sostenibles frente a los altos costes energéticos.

Gabriel, jubilado y con años de experiencia en la industria de la calefacción, diseñó un sistema propio de captación térmica que aprovecha el calor de la chimenea para calentar su vivienda.

En lugar de encender la caldera, él transforma el calor de la leña en energía útil para la instalación central de agua caliente de su hogar, manteniendo todas las estancias a alrededor de 20 ºC durante el invierno.

Gracias a esta técnica artesanal, que incluye tuberías de hierro y bombas para hacer circular el agua caliente, Gabriel no paga ni un solo euro en calefacción.

Aunque podría parecer contradictorio, Gabriel sigue manteniendo la caldera de su casa. Eso sí, solo como respaldo por si acaso surge una emergencia o falla su sistema.

Según él mismo explica, su experiencia profesional y habilidad trabajando el hierro fueron claves para crear este invento que muchos consideraron curioso o incluso desconfiaron de él.

"La conservo, pero solo como repuesto", afirma con orgullo, subrayando que su instalación principal no ha necesitado en ningún momento funcionar durante la temporada de frío.

El caso de Gabriel llama la atención no solo por la ingeniosidad del sistema, sino por la reflexión que plantea sobre el gasto energético y los costes de calefacción en hogares europeos.

Según estadísticas oficiales, el consumo de energía en invierno representa una parte importante del presupuesto de una vivienda, especialmente en zonas frías como el País Vasco o los Pirineos franceses.

Sin embargo, la mayoría de instalaciones domésticas modernas están pensadas para depender de calderas de gas o sistemas eléctricos convencionales, que suelen implicar gastos significativos tanto en energía como en mantenimiento.

La innovación de Gabriel invita a reconsiderar cómo se aprovecha la energía disponible, aunque su aplicación práctica exija conocimientos técnicos y adaptación estructural que no están al alcance de cualquier vivienda estándar.

Chimenea con leña.

Pese al potencial ahorro, Gabriel asegura que su propuesta no fue bien recibida por todos. Muchos se mostraron escépticos o recelosos ante su invento, lo que ha limitado cualquier intento de difundirlo o comercializarlo.

Además, el uso de materiales y técnicas específicas, como las tuberías de hierro conectadas a sistemas antiguos, puede complicar su implementación en edificios modernos, que suelen emplear tuberías de plástico o instalaciones más complejas.

La historia de Gabriel, ingeniero jubilado que no paga calefacción, es un ejemplo inspirador de cómo la innovación personal puede desafiar modelos energéticos tradicionales, al mismo tiempo que abre el debate sobre sostenibilidad y eficiencia en el hogar.

Aunque su sistema no sea una solución universal, su experiencia demuestra que siempre hay margen para pensar diferente y buscar alternativas creativas frente al alto coste de la energía en invierno.