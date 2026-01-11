Los expertos en ahorro coinciden: “Lo mejor no es dejar la calefacción puesta todo el día"

El consumo energético en invierno se dispara en la mayoría de hogares, y no es casualidad. Frío, menos horas de luz y más tiempo en casa crean el cóctel perfecto para que la factura suba… a veces sin darnos cuenta.

En este sentido, el uso de la calefacción es una de las grandes preocupaciones de los hogares. Apagarla cuando salimos de casa, elegir entre gas natural u otros sistemas o saber cuál es la temperatura más adecuada son dudas habituales.

En este sentido, Jorge Morales, ingeniero industrial, respondía en el programa La Tarde en la Cope al interrogante de si es preferible que la calefacción esté encendida todo el día a una temperatura baja en el caso del gas o simplemente encenderla y apagarla cuando estemos en casa según la temperatura que haya.

Él responde que, según la física, está comprobado que vale la pena apagar la calefacción aunque solo bajes 5 minutos a comprar pan.

Si te vas el fin de semana, es razonable dejar la calefacción apagada, a pesar de que muchos temen regresar el domingo... Es por esto que existen los termostatos.

De la misma manera, tal y como indican desde Lecturas, José María Camarero, quien es analista de economía, está de acuerdo con el experto anterior. "Lo más adecuado no es mantener la calefacción encendida durante todo el día, sino apagarla cuando no haya nadie en casa".

“No es verdad que va a consumir más luz y gas cuando se arranca", cuenta. En este sentido, "si vamos a salir de casa, toca apagar la calefacción”.

El tiempo de espera es otro de los temas que el analista económico ha resaltado, por lo que indica que “si vamos a salir más de dos horas, hay que apagar la calefacción”.

¿Por qué es más eficaz apagarla? Mientras más tiempo estén encendidos, mayor es el consumo de los sistemas de calefacción (bombas de calor, emisores eléctricos o radiadores de gas). No hay un "punto neutral" en el que mantenerlos funcionando sea gratuito: siempre conllevan un gasto.

Otros especialistas, como los técnicos de eficiencia energética y los divulgadores del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), sugieren que si no hay nadie en el hogar, se debe evitar el funcionamiento de la calefacción. En realidad, numerosos especialistas sugieren que se apague incluso en ausencias breves.

En consecuencia, de acuerdo con información de investigaciones sobre eficiencia energética, el simple hecho de apagar la calefacción en ausencias cortas y moderadas puede suponer un ahorro anual de entre el 8% y el 15%. Incluso un 20% si la temperatura media de uso se reduce entre uno y dos grados.

Por lo tanto, expertos como Morales de Labra argumentan que si la calefacción se apaga cuando no es necesaria y solo está encendida en los momentos en que sí lo es, el consumo total disminuye.