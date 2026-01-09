Ni móviles ni lámparas, el aparato que tienes en casa y debes desconectar rápidamente si hay tormenta

Cuando se acerca una tormenta eléctrica, muchos piensan en desenchufar pequeños aparatos como lámparas o el microondas. Pero la auténtica amenaza para tus dispositivos no está ahí: es otro aparato que tenemos prácticamente todos y cuya electrónica interna es extremadamente sensible a variaciones de tensión.

Por eso, antes de que empiece a tronar, es vital saber cuál es el equipo que más probabilidades tiene de sufrir daños. No se trata solo de protección de daños o entretenimiento: es una cuestión de evitar costosas reparaciones o reemplazos que podrían haberse evitado con una precaución sencilla.

¿Cuál es el aparato que debes desconectar sí o sí? La televisión es el aparato que más vulnerabilidad presenta en estos casos. Y no por azar. Los modelos actuales, que incluyen los LED, QLED y OLED y que prácticamente todos tienen en casa desde hace un tiempo, operan con placas electrónicas y fuentes de alimentación creadas para aceptar un voltaje constante.

Una mujer viendo la televisión.

Cualquier modificación repentina genera tensiones internas que sus elementos no soportan. Si un rayo cae en las cercanías durante una tormenta, la red tiene el potencial de experimentar alteraciones repentinas o impulsos eléctricos de miles de voltios.

No es necesario que el impacto sea directo: un único cambio fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los condensadores.

Aunque apagues el televisor con el mando, sigue conectado a la red eléctrica. Solo desenchufarlo físicamente evita que un pico de tensión llegue al aparato y queme sus componentes internos.

Esta recomendación es clara incluso en publicaciones especializadas de seguridad eléctrica. Además, no solo el televisor corre peligro: los cables que van a él (como antenas o HDMI) también pueden actuar como vías por las que una subida de tensión llegue al interior del equipo.

Las tormentas pueden inducir picos de voltaje de miles de voltios, incluso si el rayo no cae cerca de tu casa. Los sistemas básicos como estabilizadores o protectores de corriente tienen límites y, en muchos casos, no pueden absorber impulsos tan extremos.

Por eso, los expertos insisten en que desenchufar el televisor antes de que empiece la tormenta es la medida más eficaz para preservarlo, además de otros equipos sensibles como módems y routers.

De hecho, modems y routers Wi-Fi son especialmente vulnerables a las variaciones bruscas de tensión, ya que pueden recibir picos tanto por la red eléctrica como por las líneas de fibra o telefonía. Muchos usuarios reportan pérdida de internet tras tormentas fuertes.

Otras consolas de videojuegos, equipos de audio y decodificadores también contienen componentes electrónicos delicados que pueden estropearse con un solo pico de corriente.

Aunque no sean tan costosos como un televisor, su daño puede ser igualmente frustrante y evitarse con un simple gesto.

Si dispones de un sistema de entretenimiento completo (que incluya televisión y consola), desenchufar todos los dispositivos y cables asociados reduce dramáticamente el riesgo de que una tormenta te deje sin equipo y con una factura inesperada.