Un electricista, sobre la realidad de la profesión: "Ni vas a estar formado en 4 meses, ni vas a ganar 2.500 o 3.000 euros"

Ser electricista es una de las profesiones más demandadas y estables en la actualidad. Se trata de un oficio esencial, ya que prácticamente cualquier vivienda, negocio o edificio necesita instalaciones eléctricas seguras, mantenimiento periódico y reparaciones puntuales. Sin electricidad, la vida moderna simplemente no funciona, lo que convierte a este profesional en imprescindible.

En consecuencia, la profesión de electricista se ha consolidado como una salida laboral sólida, bien pagada y con futuro, especialmente en un contexto de transición energética y renovación del parque de viviendas. Sin embargo, existen muchos mitos sobre la profesión.

Juanjo Grounding, electricista de profesión, habla de su oficio en sus redes sociales. Concretamente, a través de un video de Instagram ha querido desmontar algunos mitos que existen en torno a su trabajo y el de sus compañeros (por ejemplo, dicen que es el oficio mejor pagado). Sin embargo, ¿es esto verdad?

Ante esto, Juanjo dice lo siguiente: “Ser electricista es una profesión muy demandada en España, pero no hay que mentir a la gente para acercarla a ella y que luego vea la realidad. Mi idea con este vídeo no es menospreciar a los creadores del original, sino hacerles ver que esa información no es cierta"

“Ni vas a estar formado en tres o cuatro meses, ni vas a ganar nada más empezar entre 2.500 y 3.000 euros. Olvídate”. Además, concluye: “Yo llevo en esto más de quince años y me sigo formando día a día; y, después de quince años, no gano ese salario”.

Las declaraciones de Juanjo ponen el foco en una cuestión clave que a menudo se pasa por alto cuando se habla de oficios como el de electricista: la diferencia entre la demanda real y las expectativas poco realistas que circulan en redes sociales.

Aunque es cierto que se trata de una profesión con mucho trabajo en España, Juanjo insiste en que no se debe "vender" una imagen distorsionada para atraer gente al sector.

El problema no es promocionar el oficio, sino hacerlo prometiendo resultados rápidos y salarios inflados que no se corresponden con la realidad. Juanjo deja claro que su intención no es atacar a otros creadores de contenido, sino corregir una información que considera engañosa, especialmente para jóvenes o personas que buscan una salida laboral urgente.

Uno de los puntos que más critica es la idea de que en tres o cuatro meses se puede estar plenamente formado como electricista. En su experiencia, la formación es continua y no termina nunca. La electricidad es un sector técnico, con normativa cambiante, nuevos sistemas y riesgos reales, por lo que la experiencia práctica y el aprendizaje constante son imprescindibles.

También se desmonta uno de los grandes reclamos habituales: el sueldo. Juanjo es tajante al afirmar que no se empieza ganando entre 2.500 y 3.000 euros al mes, y que pensar lo contrario solo conduce a frustración. De hecho, subraya que ni siquiera tras quince años de trayectoria alcanza ese salario de forma estable, a pesar de seguir formándose día a día.

Su testimonio aporta una visión más realista del oficio: sí hay trabajo, pero no es fácil ni inmediato. Requiere años de aprendizaje, asumir responsabilidades, lidiar con clientes, cumplir normativa y, en muchos casos, trabajar en condiciones exigentes. Los buenos ingresos llegan, si llegan, con el tiempo, la especialización y la constancia.