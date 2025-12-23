Berta, madre de 10 hijos, y la Navidad en su hogar con casi 40 personas: “Se multiplican las camas y los dormitorios”

La Navidad puede ser una época intensa para cualquier familia, pero en el hogar de Berta, madre de 10 hijos y creadora de contenido en la cuenta de Instagram @12encasa, la celebración alcanza otra dimensión. En su casa, durante estas fiestas llegan a reunirse cerca de 40 personas, una verdadera demostración de organización y solidaridad familiar.

Organizar comidas, poner cama a tantos invitados y mantener la logística activa es una tarea monumental. Berta explica cómo logra que "todos quepamos" cada diciembre, adaptando camas y dormitorios con creatividad y cooperación entre generaciones.

En consecuencia, Berta Lamas cuenta cómo son las tradiciones navideñas españolas que enriquecen la convivencia de su familia en estas épocas de reunión y celebración, tal y como sabemos a través de la revista Semana.

En Navidad, Berta comparte que su hogar se convierte en un punto de encuentro para casi 40 personas: familiares, hijos, adultos y otros parientes se reúnen para celebrar juntos. Esta convivencia masiva exige un nivel de planificación poco común.

"Multiplicamos camas y dormitorios", afirma Berta para describir cómo reorganizan los espacios para que nadie falte a la reunión navideña. La familia reutiliza habitaciones y crea áreas temporales para acomodar a todos con dignidad y confort.

La logística de acomodar a tantos comensales implica coordinar horarios, preparar alimentos en cantidades significativas y asegurar que todos tengan su hogar para dormir, tarea en la que cada miembro aporta esfuerzo y cooperación.

Berta confiesa cómo reorganiza la casa para que quepan todos: “Es como la multiplicación de los panes y peces, se multiplican las camas, los dormitorios, todo se multiplica. Al final pasan las fiestas y podemos dormir todos”,

La organización de los turnos de cocina y la asignación de habitaciones inicia semanas antes. Ella explica: “Hay de todo. Cena familiar preparada durante toda la tarde todos juntos, las uvas delante de la tele, la bendición de los padres hacia los hijos y luego… ¡a cantar y a bailar!”, Sin embargo, también aclara que no todo es perfecto. “No somos maravillosos, somos una familia normal, que tiene sus peleas, sus errores”.

En consecuencia, las familias numerosas, como la de Berta, enfrentan desafíos económicos y logísticos durante todo el año y especialmente en Navidad. Expertos recuerdan que estas familias suelen multiplicar recursos y esfuerzos para mantener tradiciones sin perder la armonía.

En España, la Navidad es una festividad profundamente familiar, donde las reuniones alrededor de la mesa son el corazón de la celebración y se comparte más que comida: se comparte historia y tradición.

La noche del 24 de diciembre (Nochebuena) es, en muchas casas españolas, la más importante del año, con cenas abundantes que reúnen a varias generaciones para celebrar la unidad familiar.

Además, en España, la Navidad no termina en Nochevieja, sino que se extiende hasta el 5 de enero, cuando los niños esperan con ilusión la Cabalgata de los Reyes Magos.

En consecuencia, cuando decenas de personas se juntan bajo un mismo techo, como en el caso de Berta, la organización eficiente se convierte en clave. Planificar la comida, la distribución de camas y los momentos de descanso requiere cooperación familiar.

La coordinación empieza semanas antes: se ajustan camas supletorias, se reserva espacio en dormitorios y se decide quién lleva qué platos, siguiendo la costumbre navideña de compartir tareas y alimentos.

Los momentos de convivencia también fortalecen los lazos intergeneracionales, donde los mayores comparten historias y tradiciones con los más jóvenes, algo muy valorado en la cultura familiar española.