Josian, víctima de una estafa, sobre una reparación que no era necesaria: "El técnico pidió 220 euros en efectivo o bizum"

Las estafas de los falsos técnicos de calderas se han convertido en un problema cada vez más habitual, especialmente en invierno y con personas mayores como principales víctimas. Funcionan porque juegan con el miedo, la urgencia y la falta de información.

De ellas ha sido víctima Josian y así lo contó en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles. Todo empezó cuando el mismo técnico que había hecho la revisión anual de la caldera de su compañía meses atrás, le llamó para informarle sobre un supuesto problema urgente.

El supuesto técnico llegó a su casa con una actitud amistosa, logró ganarse su confianza y afirmó que, si no se realizaba un cambio urgente, podrían cortar el gas. Sin embargo, él cuenta: "Fue un engaño de libro, cambió una pieza sin comprobar la caldera".

La estafa de la caldera. Antena 3

El afectado cuenta que, después de la supuesta reparación, el técnico solicitó 220 euros en efectivo o mediante bizum: "Me dijo que no tenía para pagar con tarjeta". Josian accedió sin verificar nada gracias a su insistencia, pagando un arreglo que nunca fue necesario.

Cuando empezó a sospechar, días después, llamó a su compañía de gas, que le aseguró que había sido estafado porque su caldera se encontraba en perfecto estado. El técnico estuvo con ellos solo un mes y fue despedido. Tiempo suficiente para reunir la información de los clientes con el objetivo de estafarlos después.

Este ejemplo pone de manifiesto que cada vez existen más estafas de este tipo. En consecuencia, si alguien se presenta diciendo que va a realizar una revisión de la caldera y es obligatoria, y sobre todo, viene sin cita, es una señal clara de estafa.

¿A quién afecta más? Si bien es cierto que puede pasarle a cualquiera, como le ha ocurrido a Josian, las principales víctimas suelen ser las personas mayores, las personas que viven solas, así como los inquilinos que no dominan la normativa.

¿Cómo protegerte? Algunas claves básicas pasan por no dejar entrar a nadie sin cita previa, desconfiar de quien dice venir "de la compañía del gas" y llamar tú mismo a tu empresa o al administrador de la finca. De la misma manera, nunca aceptes reparaciones en caliente ni pagos en efectivo y exige siempre presupuesto por escrito y factura.

¿Y qué hacemos si ya ha pasado? Sin duda, denuncia ante la policía, contacta con asociaciones de consumidores y si hay personas en tu entorno que podrían sufrir esta estafa, informales para evitar nuevos casos.

Las autoridades y asociaciones de consumidores llevan años alertando: no son técnicos, son comerciales agresivos o directamente estafadores. Se aprovechan de un servicio esencial para entrar en casa y sacar dinero. La regla es clara: la compañía del gas no llama ni presenta sin avisar. Si lo hacen, cuelga o no abras la puerta.