Un fontanero, sobre el precio de las duchas: “Colocar una mampara eran 250 euros, ahora supera los 400”

El precio de instalar una mampara de ducha en España se ha disparado en los últimos años, según instaladores y guías profesionales. Antes era posible colocar una mampara por unos 250 euros, pero actualmente suele superar holgadamente los 600 euros, dependiendo de la calidad y la complejidad del trabajo.

Hace unos años, el precio habitual para colocar una mampara de ducha rondaba los 250 euros, incluyendo material y mano de obra. Ahora, según portales especializados en reformas de baños y guías de precios actualizadas, los presupuestos estándar se sitúan entre los 500 y los 900 euros, y en modelos a medida o de mayor diseño pueden acercarse incluso a los 1.000 euros.

Esta diferencia, no solo responde al aumento del precio de los materiales, sino a la demanda de productos más sofisticados y a nuevas exigencias técnicas.

Los motivos del encarecimiento son múltiples. El precio de los materiales ha subido por la inflación y la tensión en mercados internacionales, pero la mayor parte del salto tiene que ver con el cambio en los gustos del consumidor.

Ahora se exigen acabados premium, mamparas de cristal personalizadas, perfilería minimalista e instalaciones más complejas, lo que requiere mano de obra especializada y mayor tiempo de ejecución.

Un fontanero con larga experiencia en reformas reconoce que el precio de las duchas ha cambiado por completo en la última década. Según explica, “colocar una mampara eran 250 euros, ahora supera los 400”, una subida que atribuye al encarecimiento del vidrio templado, la mano de obra especializada y la mayor demanda de modelos más seguros y estancos. Añade que muchos clientes se sorprenden porque los presupuestos actuales duplican fácilmente los de hace años, incluso sin elegir acabados de gama alta.

Además, la normativa actual obliga a cumplir estándares técnicos más altos, lo que encarece el proceso. Por ejemplo, una simple medición previa puede costar entre 15 y 20 euros, mientras que la mano de obra oscila entre 50 y 130 euros, según la dificultad y el tiempo de mampara.

También hay costes adicionales como la retirada de mamparas antiguas, que suelen rondar los 20 o 30 euros. El precio total también depende del modelo y el material de la mampara, con precios que pueden ir desde 200 hasta más de 1.000 euros en casos de mamparas personalizadas o de alta calidad.

Un hombre reparando una ducha.

En conjunto, el presupuesto final puede situarse en un rango aproximado de 500 a 900 euros para una mampara estándar, llegando a superar los 1.000 euros en casos especiales o con acabados premium.

Igualmente, más allá de la mano de obra y medición, que suelen ser gastos previsibles, existen otros costes que influyen en el presupuesto final de la instalación de una mampara. La retirada de mamparas antiguas es una tarea que a menudo se cobra aparte, con un coste adicional.

También el tiempo y complejidad de la instalación influyen directamente en el coste. Instalar mamparas correderas o con dimensiones no estandarizadas puede requerir más horas y habilidades especiales, lo que incrementa la tarifa final.

En definitiva, el coste total de colocar una mampara puede variar significativamente, pero tiene un promedio que, como ya se ha indicado anteriormente, va de 500 a 900 euros.