Un electricista, sobre instalar nuevos enchufes en casa: “Antes eran 30 euros por punto, ahora son unos 50”

Según profesionales del sector, el coste por instalar un enchufe nuevo en una vivienda se ha incrementado en los últimos años: lo que antes se pagaba en torno a los 30 euros por punto ahora puede situarse cerca de los 50-60 euros. Esta subida responde al aumento del precio de los materiales eléctricos, la mano de obra y los costes derivados de cumplir con normativa actual.

La instalación de un enchufe sencillo hoy implica no solo colocar la base, sino también cableado adecuado, mecanismos certificados y verificaciones de seguridad, aspectos que encarecen el presupuesto final. Por eso, muchos trabajos de instalación o reforma eléctrica ya no se presupuestan con tarifas antiguas.

Para quienes planean añadir varios enchufes en casa, ya sea en reformas, redistribuciones, este cambio en la tarifa supone un esfuerzo mayor, pero también refleja un estándar más seguro y adaptado a las regulaciones vigentes.

Un enchufe.

Un electricista con más de dos décadas de experiencia habla sobre la subida de precios era inevitable: “Hace diez o doce años instalábamos un enchufe por 30 euros y nos salía rentable. Ahora, entre el coste del cable, los mecanismos, la gasolina, los seguros y la normativa, no puedo cobrar menos de 50 o 60 euros por punto. La gente piensa que es cambiar la pieza y ya, pero detrás hay tiempo, herramientas, responsabilidad y garantizar que todo queda seguro”, explica.

Si se instalara solo un enchufe sencillo, con instalación mínima, en algunos casos sí que se podría dar un coste medio de entre 30 y 50 euros. Sin embargo, para una vivienda de tamaño medio donde se añadan varios enchufes, o en caso de una reforma eléctrica más profunda, puede convenir calcular por punto entre 50 y 70 euros.

Enchufes en casa.

En reformas completas de electricidad, los presupuestos pueden ir desde 1.500 euros hasta 5.000 euros o más, dependiendo del tamaño de la vivienda y del número de puntos eléctricos, enchufes, iluminación, tomas de tierra, etc.

Aunque el coste por enchufe haya subido, este aumento no es arbitrario. Refleja mejoras en la calidad, seguridad y cumplimiento de normativa eléctrica. Si vas a instalar nuevos enchufes, conviene pedir un presupuesto detallado que descomponga: material, mano de obra, cableado, posibles rozas, seguridad y certificación.

De esta forma, sabrás si el precio está justificado o si se puede negociar algo más. Y aún pagando un poco más por enchufe, te asegura una instalación segura, funcional y legal, mucho más valiosa que el ahorro inmediato.

Además, los especialistas recalcan que muchos clientes desconocen el trabajo real que supone añadir un nuevo punto de enchufe. “La mayoría piensa que es abrir la caja, poner el mecanismo y listo. Pero casi siempre hay que buscar una línea segura, tirar cable nuevo, hacer rozas en la pared y asegurar que todo cumple normativa. A veces tardas más en proteger la zona y dejarlo limpio que en la instalación en sí”, comenta. Según él, esta parte “invisible” del trabajo es lo que más esfuerzo y horas requiere.

"Antes bastaba con que funcionara. Ahora tenemos que garantizar la continuidad de tierra, revisar magnetotérmicos, comprobar que no se sobrecargue la línea… y si algo va mal, el responsable soy yo”, explica.

Para este profesional, los 50 euros por punto no son una tarifa elevada, sino el reflejo de una instalación que cumple la normativa y evita problemas futuros. “Un enchufe mal puesto puede provocar un susto. Prefiero tardar más y dejarlo perfecto que correr riesgos”, añade.