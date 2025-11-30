Ya es oficial: el Gobierno te da 300 euros para cambiar tu frigorífico, 200 para el lavavajillas y 125 para lavadora

La iniciativa ya ha sido presentada oficialmente y está activada desde el 17 de noviembre de 2025. Las ayudas están diseñadas para que los ciudadanos sustituyan sus electrodomésticos antiguos por otros de mayor eficiencia, con un presupuesto inicial de 2 millones de euros.

El trámite se realiza íntegramente de forma online a través de la plataforma FENERCOM, y luego se canjea en comercios adheridos al plan. Los importes varían en función del tipo de electrodomésticos y de su clase energética. Por ejemplo, un frigorífico de clase A puede recibir hasta 300 euros, y el beneficio baja si se elige una clase inferior.

El plan contempla las siguientes cuantías máximas, según el aparato y su clasificación energética. Con respecto al frigorífico, hasta 300 euros para clase A, 200 euros para clase B y 100 euros para clase C. Para los lavavajillas: hasta 200 euros para clase A y 100 euros para clase B. Y para lavadoras (y también placas de inducción): hasta 125 euros, solo para clase A.

Una nevera nueva.

Para optar a la ayuda, basta con: residir en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, comprar el electrodoméstico en un comercio físico adherido al plan, y entregar el aparato antiguo para su reciclaje mediante un gestor autorizado.

Las solicitudes pueden realizarse hasta el 17 de marzo de 2026 o hasta agotar los fondos. Tras la solicitud online, se genera un "bono energético" personal e intransferible, que el comercio canjea en el momento de la compra.

Una cocina con electrodomésticos nuevos.

El objetivo del plan no es solo aliviar el gasto doméstico, sino también fomentar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y modernizar el parque de electrodomésticos de la región. Según cálculos oficiales, la renovación prevista podría alcanzar las 15.000 unidades, lo que implicaría un ahorro anual de unos 1,039 GWh, equivalente al consumo de aproximadamente 3.000 hogares.

Además, al exigir la retirada y reciclaje del equipo antiguo, se impulsa la economía circular y se reduce el impacto ambiental de los residuos electromecánicos.

Para aprovechar bien la ayuda, verifica que el comercio esté adherido al plan antes de realizar la compra; solo los establecimientos con tienda física registrados pueden tramitar el bono. Igualmente, comprueba la etiqueta energética del nuevo aparato, en tanto que los máximos incentivos están destinados a modelos de clase A.

Igualmente, asegúrate de entregar el electrodoméstico antiguo a un gestor autorizado, requisito indispensable para validar la ayuda. También debes realizar la solicitud del bono antes de comprar: el descuento se aplica en la factura del comercio, no es un reembolso posterior. Además, ten en cuenta el plazo: la convocatoria es limitada y se concede por orden de llegada hasta agotar crédito presupuestario.

En resumen, la nueva ayuda de la Comunidad de Madrid representa una oportunidad clara para sustituir un frigorífico, lavadora o lavavajillas antiguo por otro más eficiente, con un importe de hasta 300 euros, 200 euros o 125 euros respectivamente. Aprovecharla permite reducir el gasto, modernizar el hogar y contribuir a la sostenibilidad energética.