Apertura confirmada: Leroy Merlin abrirá en España su tienda más grande con 19.000 m² y una gran oferta de empleo

La apertura de esta nueva tienda se ubica en la isla de Tenerife, y se espera que entre en funcionamiento a comienzos de 2026. Con 19.000 metros cuadrados de superficie comercial, se convertirá en el mayor establecimiento de Leroy Merlin en España. La inversión forma parte de un plan de expansión y modernización que incluye un complejo comercial de más de 40.000 metros cuadrados.

Además de la nueva tienda de Leroy Merlin se habilitarán 7.000 metros adicionales para otros operadores. Este desarrollo permitirá ampliar la oferta comercial de la zona, mejorar los accesos y reforzar la presencia de la compañía en un área estratégica para su crecimiento en Canarias.

Según la firma, el proyecto implicará un fortalecimiento en el empleo local, asesoramiento al cliente y experiencia omnicanal. Igualmente, el nuevo punto de venta estará situado frente al actual centro de Leroy Merlin en San Cristóbal de La Laguna y contará con una superficie comercial de 19.000 metros cuadrados, lo que lo sitúa como la tienda más grande de la compañía en el país.

El proyecto contempla la creación de nuevos puestos de trabajo, tanto en la tienda como en servicios de atención, instalación y logística. El director regional en Canarias declaró que "la nueva tienda contará con un mayor número de empleados", reflejando la apuesta de la firma por la isla.

Actualmente, Leroy Merlin emplea en el archipiélago canario unas 1.200 personas, de las cuales unas 700 se encuentran en Tenerife. Asimismo, la compañía colabora con más de 150 proveedores locales, lo que permite generar un efecto positivo en la economía regional.

La apertura en La Laguna forma parte de un plan de inversión de 22 millones de euros destinados desde 2024 a la expansión y modernización de la red comercial de Leroy Merlin en España. Con esta operación, la empresa persigue que "cada ciudadano tenga una tienda a menos de 30 minutos" de su domicilio en España.

El nuevo formato ofrece más espacio, mejor experiencia de cliente, servicios de asesoramiento reforzados y una presencia omnicanal avanzada.

Para los consumidores, se traduce en acceso a una tienda con mayor variedad de productos, mejor infraestructura, más servicios especializados y una atención personalizada reforzada. Desde el punto de vista regional, la llegada del mayor Leroy Merlin de España impulsa la inversión, el empleo y el comercio en Tenerife, reforzando su posición como hub comercial en Canarias.

En definitiva, la confirmación de que Leroy Merlin abrirá su tienda más grande en España, con 19.000 metros cuadrados en La Laguna (Tenerife) y un entorno que suma 40.000 metros cuadrados, no solo representa una apertura más. Significa un refuerzo estratégico en el territorio, un impulso al empleo local y una apuesta por la mejora de experiencia de compra de los usuarios.