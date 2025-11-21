Nerea, arquitecta española en Finlandia, sobre cuanto gasta para mantener su casa: "Son 1.214 euros al mes"

La arquitecta española Nerea Bartolomé, residente en las afueras de Helsinki, afirma que sus gastos básicos para mantener la vivienda y servicios básicos ascienden a 1.214 euros al mes.

Ese importe incluye el alquiler, transporte público, internet, gimnasio, luz y otros servicios fijos vinculados al hogar. Vivimos en una era donde estudiar los costes en otros países se vuelve esencial: su experiencia muestra lo que cuesta realmente residir en un país nórdico.

¿En qué se desglosa el gasto mensual? El mayor gasto de Nerea es el alquiler, que asciende a 973 euros al mes e incluye 25 euros de agua. Añade internet de casa por 26,42 euros y el móvil por 42,08 euros, según su testimonio. El abono de transporte público cuesta 89,90 euros al mes, y el gimnasio 36,90 euros.

En cuanto al seguro del hogar, declara pagar 15,74 euros mensuales, mientras que la electricidad se divide entre una tarifa de conexión (18,33 euros) y consumo variable que en verano fue tan bajo como 6-12 euros.

Este desglose aporta claridad: más del 70% del presupuesto se va en vivienda y servicios básicos, lo que obliga a ajustar hábitos al presupuesto que se tiene.

Con 1.214 euros al mes para vivienda y servicios, Nerea demuestra que vivir en un país nórdico no es imposible, pero sí exige tener unos ingresos adecuados y vivir con ciertos criterios de eficiencia. En España, por ejemplo, el alquiler medio urbano y otros costes no paran de subir, especialmente en grandes ciudades.

Además, en Finlandia se dan particularidades como la calefacción colectiva: Nerea comenta que "aquí la calefacción es centralizada... no podemos encenderla o apagarla". Este tipo de detalles cambia el modo de vivir y presupuestar.

Finalmente, su experiencia sirve de aviso: si estás valorando mudarte al extranjero, no basta con mirar solo el salario o la renta, hay que considerar todos los servicios fijos, transporte, seguros y variabilidad de los consumos.

Si piensas residir fuera, tendrás que realizar un desglose detallado de los gastos fijos mensuales que puedes llegar a tener (alquiler, luz, internet, transporte, seguros...) en el país de destino que tengas, como ha hecho Nerea.

También asegúrate de que tienes acceso a información local realista, como tarifas de electricidad, transporte y alquileres; los precios varían mucho incluso en países del norte de Europa.

Igualmente, ajusta tus expectativas de estilo de vida: en Finlandia, por ejemplo, el ahorro en consumo puede ser menor en invierno por el clima y los sistemas de calefacción. Y de la misma forma, compara tu situación actual (como en España) para decidir si el cambio compensa en términos de calidad de vida.

Usa la cifra de Nerea (unos 1.200 euros al mes) como punto de referencia, pero considera que puede variar según la ubicación, vivienda y hábitos propios.

En resumen, la experiencia de Nerea Bartolomé ofrece una radiografía realista de lo que supone vivir fuera de España, con un nivel de detalle que ayuda a planificar mejor cualquier posible emigración.