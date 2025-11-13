Penélope Cruz (51) se compra un lujoso ático por 2,5 millones: “Un edificio histórico de más de 100 años en Madrid”

Penélope Cruz continúa apostando por Madrid como su principal ciudad de referencia. La actriz, pese a residir largas temporadas fuera de España por motivos profesionales, mantiene un vínculo muy estrecho con la capital. De hecho, recientemente, según Vanitatis, ha adquirido un ático valorado en torno a 2,5 millones de euros en un edificio histórico de Madrid.

Este inmueble se encuentra en un edificio protegido por su interés arquitectónico, una tipología muy característica de barrios como Chamberí, donde la conservación de fachadas originales y elementos patrimoniales es un requisito legal. La compra forma parte de la tendencia creciente del mercado de viviendas de lujo en fincas clásicas rehabilitadas.

La operación refuerza el perfil discreto de la actriz y su familia, que siempre han optado por viviendas elegantes pero alejadas de la exposición pública. Tal y como señalan algunos medios, las adquisiciones de Penélope y Javier Bardem suelen priorizar privacidad, seguridad y valor cultural de la arquitectura.

Ubicado entre las glorietas de Bilbao y Quevedo, la propiedad está en Chamberí, situada en una construcción modernista totalmente restaurada y equipada con todos los lujos concebibles. El arquitecto Julio M. Zapata es el autor del diseño, y la restauración fue realizada por Pictet Alternative Advisors y la compañía Lasabia Project & Asset Management.

La propiedad, que se encuentra en el séptimo piso, tiene un área construida de 173 m², según los registros de la propiedad. Además, cuenta con una terraza privada contigua de 15 metros cuadrados desde donde se pueden disfrutar vistas exclusivas de la ciudad.

Se encuentra en el séptimo piso del edificio y fue adquirida antes del verano, aunque no se supo hasta ahora. Además, según se conoce, se realizó la transacción en las oficinas de una inmobiliaria reconocida por su especialización en propiedades exclusivas, a través de Buble Gold S.L., la compañía que emplea regularmente para administrar sus inversiones patrimoniales en España y que se fundó en 2003.

Igualmente, según Vanitatis, el edificio cuenta con 19 viviendas y sus precios rondan los 9.000 euros por cada metro cuadrado. El inmueble tiene la fachada original y un gimnasio y una gastroteca en su interior. Además, tiene una increíble piscina en la azotea y un solárium.

Cabe destacar que este ático cuenta con ventanas grandes que llenan el espacio de luz natural, techos altos y materiales de alta calidad —como encimeras de mármol veteado o pisos de roble natural—, así como un sistema domótica integral que posibilita manejar la seguridad, la climatización y la iluminación desde cualquier aparato.

La distribución, de planta abierta, une cocina, salón y comedor de diseño italiano, de tal forma que estos espacios se conciben como una única área fluida que da a una terraza privada con vistas al skyline de Madrid.

Si bien Penélope Cruz y Javier Bardem viven con sus hijos en un chalet de lujo en una urbanización protegida al norte de Madrid, esta compra reciente podría ser una estrategia de inversión o una necesidad práctica.

Esto encaja con la estrategia patrimonial que Penélope ha seguido durante años: realizar inversiones cautas, en lugares de primer nivel y mediante su empresa Buble Gold, lo cual le posibilita diversificar su riqueza más allá del cine.