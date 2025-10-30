La casa de montaña de Risto Mejide (50) en la Cerdanya.

La casa en la montaña de Risto Mejide (50): un refugio con una biblioteca a dos alturas y más de 300 libros

El presentador ha convertido una vivienda de montaña en un refugio de diseño con chimenea y una sorprendente biblioteca, ideal para amantes de la lectura y del buen gusto.

La vivienda montañesa de Risto Mejide en La Cerdanya integra la arquitectura montañosa con el estilo moderno, transformándose así en un lugar que invita a disfrutar estéticamente y a descansar. Además, el salón principal gira en torno a una chimenea empotrada, de gran tamaño, y amplios ventanales que vinculan el interior con el singular paisaje pirenaico.

Además, la vivienda contiene una de sus piezas más personales: una biblioteca que va del piso al techo, con estantes dobles y una escalera de metal, un espacio que resalta su papel como lector y escritor.

En consecuencia, se trata de un refugio con alma de montaña. En lo alto de la comarca de La Cerdanya, la residencia de Risto Mejide se alza entre bosques y montañas, ofreciendo un entorno de tranquilidad absoluta.

La arquitectura juega con elementos como la piedra vista, la madera y las vigas expuestas, que aportan calidez y carácter alpino, mientras el interior mantiene líneas modernas y minimalistas.

El salón principal integra materiales naturales con diseño funcional: un sofá amplio, cojines en tonos neutros y la chimenea como centro visual y simbólico del hogar.

De hecho, la chimenea empotrada ocupa una pared de gran grosor y se encuentra junto a ventanales panorámicos que vinculan el interior con la naturaleza. Además, el entorno invita al recogimiento en invierno y al relax durante el resto del año, gracias al equilibrio entre comodidad y paisaje abierto.

El fuego, el sofá y la luz natural conforman un trío que define el carácter acogedor del hogar, ideal para un momento de lectura, conversación o contemplación.

Uno de los rincones más destacados es la biblioteca, con estanterías que ocupan toda la pared y se elevan hasta el techo, alcanzables mediante una escalera metálica. En consecuencia, este espacio responde tanto a la vocación de Risto Mejide como autor como al deseo de crear un rincón de lectura sofisticado, elegante y vinculado a su vida profesional.

Aunque la cifra concreta de tomos no siempre se cita, los medios destacan que "más de 300 libros" ocupan este ambiente, lo que refuerza la magnitud y valor de este rincón. En cualquier caso, la cifra es orientativa.

La vivienda no solo destaca por la zona de lectura y fuego, sino también por sus grandes cristaleras, terrazas para el exterior, piscina tipo infinity y ambientes diáfanos que conectan interior y naturaleza.

La paleta cromática se basa en blancos, grises y madera natural, aportando luz y sensación de amplitud incluso en el entorno de montaña. Vigas, iluminación estratégica con el paisaje convierte el hogar en un espacio de estilo y calidez perfectamente equilibrado.

¿Por qué esta casa inspira?

Para los que buscan una vivienda que combine desconexión, diseño y funcionalidad, esta casa en La Cerdanya se presenta como modelo. La chimenea promueve el encuentro, la biblioteca simboliza la introspección y el gusto por lo cultural, y el entorno natural aporta el escenario ideal para desconectar.

En conclusión, la casa de montaña de Risto Mejide en La Cerdanya es mucho más que una segunda residencia: es un auténtico refugio de vida, pensamiento y diseño. Con su chimenea acogedora, sus amplios ventanales y una biblioteca imponente que se alza a dos alturas, reúne lujo, comodidad y personalidad.

Sin duda, es una vivienda que refleja con claridad que el buen gusto y la lectura pueden convivir en armonía con la naturaleza más pura.