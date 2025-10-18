Un experto, sobre esta subida histórica: "Antes reformar una cocina costaba 6.000 euros, ahora supera los 10.000"

Hasta hace unos años, reformar una cocina "normal" costaba alrededor de 6.000 euros, especialmente con materiales estándar y sin cambios estructurales. Hoy, esa cifra se ha disparado. Entender por qué ocurre es clave para quienes planean renovar su hogar con sensatez.

Expertos en reformas coinciden: la combinación de la inflación de materiales, aumentos salariales y la logística han elevado los costes un 50% o más. En sitios destacados, incluso las reformas básicas ya superan los 10.000 euros. Los medios especializados recogen estos nuevos rangos.

En consecuencia, es necesario conocer las causas reales del encarecimiento, qué componentes se han encarecido más y qué variables locales condicionan el presupuesto final. Así podrás anticiparte si estás pensando en renovar tu cocina.

Según Habitissimo, el precio medio de una reforma de cocina estándar (7 metros cuadrados, calidad media) se situaba entre 6.000 y 9.000 euros, con presupuesto más ajustados (unos 5.600 euros).

En ese momento, las partidas más costosas (muebles, instalaciones) no se habían multiplicado aún por las presiones actuales del mercado. Además, en aquellas épocas, las reformas de 10 metros cuadrados con materiales medios se podían estimar en torno a 8.000 euros antes de los incrementos recientes.

En consecuencia, el umbral de los 6.000 euros era viable cuando no se exigían lujos ni redistribuciones importantes. Además, empresas del sector también confirman que hasta hace pocos años una reforma "media" no requería inversiones elevadas en logística ni transporte internacional de materiales caros, algo que hoy pesa más en el coste final.

¿Por qué ahora muchas reformas superan los 10.000 euros? En primer lugar, el coste de materiales como azulejos, encimeras, sistemas de fontanería y electricidad han subido significativamente. Por ejemplo, Èggo estima que en 2025 una reforma de cocina puede arrancar en 6.500 euros y subir hasta 16.500 euros, según los niveles de calidad empleados.

En Valencia, un ejemplo concreto sería el siguiente: una cocina de 10 metros cuadrados en una reforma de gama media se valoró en 11.700 euros, según un presupuesto desglosado.

Igualmente, hay que tener en cuenta el alza de los costes salariales y la dificultad para conseguir mano de obra especializada, algo que ha presionado también los precios. Además, los gastos de transporte, distribución y logística de materiales importados o de difícil obtención se trasladan al cliente.

También hay que tener en cuenta que consumidores demandan hoy cocinas con diseños más sofisticados: muebles a medida, encimeras de cuarzo, iluminación LED integrada, electrodomésticos de alta gama e incluso, interiorismo "instagrameable".

Estas mejoras pueden multiplicar el coste base. Además, un experto citado en Infobae señala que pasar de una calidad básica a media puede subir el presupuesto claramente: "la media estaría entre 7.000 y 8.000 euros", y si se buscan acabados premium se superan los 10.000-12.000 euros.

En consecuencia, hay muchas reformas de cocinas que superan con facilidad los 10.000 euros. No es un capricho del sector: es el resultado de la convergencia de materiales más caros, mayores costes logísticos, exigencias estéticas, normativa y alza salarial.

Lo que antes se hacía con 6.000 euros ya no es habitual salvo en reformas muy básicas. Planificar, comparar y entender cada partida es esencial PARA no llevarse sorpresas.