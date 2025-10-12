La casa prefabricada con dos dormitorios y terraza que arrasa en España: cuesta menos de 10.000 euros

El sector de las casas prefabricadas está atravesando un gran cambio en los últimos años, impulsado por un interés cada vez mayor por este tipo de casas modulares sobre todo en España. Y es que, cada vez son más las personas en nuestro país que optan por esta alternativa como forma de acceder a una vivienda propia, sin asumir los altos costes que implican las construcciones tradicionales o la compra de un inmueble convencional.

Estas viviendas, no solo destacan por ser rápidas de montar y personalizables, sino también por la alta calidad de sus materiales y su durabilidad. Todo ello, a través de materiales cada vez más resistentes y técnicas innovadoras utilizadas para su ensamblaje. Un mercado que actualmente ofrece una gran variedad de diseños capaces de adaptarse a todos los estilos y bolsillos.

Uno de estos diseños que combinan el equilibrio perfecto entre calidad, diseño y precio, lo hemos encontrado en una de las webs especializadas en las que actualmente se pueden encontrar todo tipo de diseños de casas modulares. En este caso, no se trata de Amazon o Leroy Merlin, sino de Hobycasa y concretamente de su modelo de casa de madera Jávea.

Esta cuenta con un total de superficie de 48 m2, dos dormitorios y una pequeña terraza tipo porche en la entrada. Características, dimensiones y capacidad, difíciles de encontrar en otras casas prefabricadas con un precio inferior a 10.000 euros. Este modelo además cuenta con una distribución práctica y una estética cálida y natural. Todo ello, la convierte en una de esas casas prefabricadas perfectas para quienes buscan vivir en un entorno residencial o rural.

En cuanto a su fabricación, esta casa está hecha con madera maciza de 44 mm de grosor, la cual asegura una excelente resistencia térmica tanto en épocas frías como en otras más calurosas, además de garantizar una estructura robusta.

Casa de Madera Jávea.

Las medidas exteriores son de 595x808 cm, asegurando una gran superficie para utilizarla tanto como vivienda habitual, como de segunda residencia. Además, también cuenta con numerosas ventanas amplias y de cristal con cerradura de seguridad y doble acristalamiento. Un aspecto que, además de proporcionar luminosidad a toda la vivienda y buena eficiencia energética, también garantiza mayor seguridad.

Una casa cuyo precio en la web es de 9.693 euros con IVA incluido y que destaca también por las múltiples posibilidades que ofrece a nivel decorativo. Y es que, gracias a su diseño diáfano y sus acabados de madera natural, esta casa prefabricada Jávea se convierte en un lugar ideal para crear espacios acogedores y llenos de personalidad.

Desde el estilo rústico con textiles cálidos y mobiliario en tonos tierra, hasta una decoración más minimalista y moderna con detalles en blanco roto y en negro. Las opciones son infinitas.

Además, su estructura permite jugar con la distribución del mobiliario, integrando zonas multifuncionales o incluso pudiendo instalar elementos adicionales como estanterías empotradas, chimenea eléctrica o cocina modular. Todo ello sin renunciar al confort ni a la estética.

En cuanto al tipo de materiales que elevan aún más este tipo de casas, destacan los materiales orgánicos, las fibras naturales y las plantas, todos estos elementos generarán el equilibrio perfecto entre interior y exterior, teniendo en cuenta que estas casas suelen ubicarse en entornos naturales.