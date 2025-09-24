La casa prefabricada con seis habitaciones y grandes ventanales que arrasa en España: cuesta 14.000 euros

El sector de las casas prefabricadas en España sigue creciendo. Una opción de compra de vivienda cada vez más habitual gracias a su menor coste, la rapidez de transporte e instalación y lo personalizables que resultan la mayoría de sus diseños.

Un sector que ha experimentado en el último año en España un crecimiento de entre el 15% y el 20% y del que cada vez conocemos más modelos de casas prefabricadas que destacan por encima de otros. Diseños que bien por su distribución, fácil montaje, precio o superficie acaban convirtiéndose en verdaderos éxitos de ventas en nuestro país.

Algunos de ellos los hemos encontrado recientemente en webs como Amazon o Leroy Merlin, pero también en otras webs especializadas como la de Casas de Madera Modernas. En esta web es precisamente donde hemos dado con varios modelos de viviendas prefabricadas interesantes y entre ellas, el modelo Burgos.

Este modelo es el resultado de la unión de dos estilos rústicos y contemporáneos: las casas de madera Flat y Flow. Dos modelos también disponibles en esa misma web y que en este diseño se unen para conseguir una vivienda con gran espacio, grandes ventanales, con un estilo moderno y limpio.

Esta casa destaca también por tener una superficie interior útil de 56,8 m2 sobre una superficie total construida de 64,9 m2. Toda ella dividida en seis habitaciones, las cuales posibilitan dividir fácilmente las áreas privadas y comunes, algo que no se suele estilar en este tipo de casas prefabricadas más económicas.

casa-prefabricada-modelo-burgos

Una vivienda construida sobre madera de abeto nórdico y que cuenta además con un diseño práctico y moderno, además de un tejado a un agua que hace más fácil el mantenimiento y la instalación.

Aunque no cuenta con porche, sí ofrece una buena amplitud gracias a su longitud exterior de más de 12 metros y a una anchura de 5,12 m. El modelo incorpora además siete ventanas, lo que garantiza una buena iluminación natural en todas las estancias.

A todo ello, se suma un transporte inmediato y un buen aislamiento, tanto en invierno como en verano. Dos cuestiones cada vez más valoradas en este tipo de viviendas que ya lo han convertido en uno de los modelos favoritos por los compradores españoles.

Un tipo de vivienda tradicional cuyo precio actual está rebajado y es de solo 14.088 euros. Una cifra que la convierte en una de las mejores opciones en el mercado, más aún con la crisis de vivienda actual que hay en España. Opciones como esta se presentan como buenas soluciones accesibles y de disponibilidad inmediata que se adelantan cada vez más a las casas de construcción tradicional.