La casa prefabricada por menos de 4.000 € que puedes comprar en Leroy Merlin: fácil de montar y muy amplia

Las casas prefabricadas se están consolidando como una de las opciones de vivienda cada vez más demandadas en España gracias a su precio competitivo y su enfoque funcional. Un tipo de viviendas que compiten cada vez más frente a las casas de construcción tradicional, representando una alternativa más económica, versátil y respetuosa con el medio ambiente.

Diseños que priorizan tanto el diseño como el confort y que en algunos casos son incluso personalizables. Todo ello, en un mercado que no deja de crecer con una oferta cada vez mayor de modelos que cubren todas las gamas. Uno de los catálogos que más ha crecido en el último año lo encontramos en Leroy Merlin.

En él cada vez más podemos encontrar todo tipo de casetas para el jardín y mini viviendas prefabricadas, que destacan por su diseño cuidado y también por el uso de materiales cada vez más duraderos y resistentes, convirtiéndolas en una excelente elección para quienes buscan una segunda residencia o incluso un estudio exterior a su vivienda y conectado con la naturaleza.

Uno de los modelos que mejores valoraciones tiene y que ya figura como uno de los más vendidos en Leroy Merlin, es la caseta de madera Altanka. Un modelo de casi 20 m2, que cuenta con varios ventanales y una doble puerta acristalada que garantiza la entrada de luz natural constante.

Sin embargo, más allá de estos detalles, lo que más llama la atención es su precio. Un precio actualmente rebajado y que se sitúa en solo 3.830 euros.

Casa prefabricada de Leroy Merlin, modelo Altanka.

Además de su precio asequible, esta casa prefabricada en el modelo Altanka se ha convertido en una de las más valoradas por su equilibrio entre calidad, diseño y practicidad. Con una superficie total útil de 19,20 m2, esta estructura prefabricada está hecha en madera de abeto de alta calidad y presenta un acabado resistente pensado para durar durante años.

El modelo cuenta con un diseño rectangular, techo a dos aguas y amplios ventanales, convirtiéndola en un espacio perfectamente adaptable a diferentes usos: desde trastero para herramientas o mobiliario de jardín, hasta estudio, sala de juegos, cuarto de invitados o pequeño mini apartamento exterior a la casa.

Múltiples opciones decorativas

Gracias a su interior diáfano y luminoso, esta casa presenta múltiples transformaciones decorativas, pudiendo adaptarse tanto a estilos rústicos como contemporáneos. En el caso de apostar por una zona de trabajo o estudio, se puede apostar por muebles funcionales y de líneas depuradas.

Puedes combinarlos con estanterías de madera natural y textiles en tonos neutros que potencien la luminosidad del espacio. Un escritorio bajo la ventana, con vistas al jardín, puede convertirse en ese rincón perfecto para teletrabajar.

Sala de estar en una casa de madera.

Para quienes lo vean como un refugio de fin de semana o un espacio de desconexión, los estilos boho y nórdico encajan a la perfección: alfombras de yute, farolillos colgantes, cojines étnicos y una hamaca interior pueden dar vida a un ambiente relajante, ideal para leer o simplemente disfrutar.

En el caso de preferir la opción de cuarto de invitados, basta con añadir un pequeño sofá cama, una mesita auxiliar y un par de lámparas cálidas para crear una estancia acogedora y repleta de encanto. Además, su estructura permite jugar con revestimientos interiores como frisos de madera pintados, papel pintado de inspiración botánica o incluso detalles en piedra decorativa.