Emma García (52) vive en un chalet de lujo: dos plantas, piscina de mármol y jardín de ensueño en el norte de Madrid

Emma García, rostro conocido de Telecinco, disfruta de una vida familiar resguardada del bullicio mediático, en un chalet de lujo ubicado en el norte de Madrid, concretamente en La Moraleja, junto a su marido, Aitor Senar, y su hija, Uxue.

Este chalet, de dos plantas, destaca por su amplitud, luminosidad y estilo moderno, combinando detalles como una piscina revestida en mármol blanco, jardines cuidados y estancias abiertas con grandes cristaleras que comunican el interior con el exterior.

Para Emma, su hogar es más que una casa: es un refugio donde leer, estar con la familia y desconectar. Un rincón de lectura, chimenea elegante, espacios cálidos con toques minimalistas y una cocina equipada contemplan la atmósfera que plasma en sus redes sociales.

El chalet se distribuye en dos plantas, donde predominan los tonos claros y diseño limpio, con hall de estilo nórdico que anticipa la armonía decorativa del resto. Cocina con isla, encimera de mármol negro, funciones modernas y una distribución pensada para el confort familiar.

El salón es amplio y luminoso, con elementos que aportan personalidad como una chimenea de mármol negro, grandes ventanales que dan al jardín y muebles que combinan tonos neutros con algún acento más fuerte. Los espacios fluyen con continuidad entre interior y exterior.

La vivienda cuenta con un amplio jardín, árboles que aportan privacidad y una piscina de mármol blanco rectangular, rodeada de césped natural, ideal para disfrutar del aire libre. También hay un rincón de lectura, espacios exteriores acogedores vinculados con el salón.

La Moraleja es uno de los barrios más exclusivos del norte de Madrid, conocido por su tranquilidad, privacidad y viviendas de gran tamaño. Emma García eligió este entorno para ofrecer a su familia un hogar cómodo, seguro y accesible a los servicios de la capital.

El chalet refleja su gusto personal: funcionalidad, luz natural y conexión visual con el jardín. Grandes cristaleras permiten el paso del sol, los colores claros amplían visualmente los espacios interiores y cada estancia parece pensada para el bienestar.

A pesar de su exposición público, Emma García mantiene un equilibrio entre lo visible y lo reservado. Comparte en redes algunos rincones del hogar, jardín, piscina, salón, sin mostrar todos los detalles privados, preservando la intimidad que una mansión en La Moraleja puede ofrecer.

El entorno cuenta con colegios internacionales, clubes deportivos, campos de golf y centros comerciales de primer nivel. Además, su proximidad al aeropuerto y a las principales vías de acceso de Madrid lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la conexión con la ciudad.

Los precios en esta zona son elevados: los chalets de lujo en La Moraleja pueden superar fácilmente los dos millones de euros, dependiendo de la parcela, diseño y acabados. La vivienda de Emma García, con piscina de mármol y jardín privado, se enmarca dentro de estas cifras.

Más allá del lujo, el chalet es el espacio donde Emma García cultiva sus momentos más íntimos. La presentadora ha compartido en varias entrevistas que disfruta especialmente de su rincón de lectura, la chimenea en invierno y el jardín en los meses cálidos.

Su hogar transmite equilibrio entre vida profesional y personal. Tras largos días de grabación y trabajo en televisión, encuentra en su chalet el escenario perfecto para desconectar, mantener la privacidad y disfrutar de la compañía de su familia lejos del foco mediático.