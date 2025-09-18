Así transformé mi cocina por menos de 400 euros: "Solo en tres días y sin obras ni escombros"

Las reformas en el hogar se multiplican cada año después de las vacaciones de verano en España. De hecho, solo este 2025 y según datos de Andimac, se prevé que se alcancen las 1,9 millones de reformas, un 1,6% más que el pasado año y todo impulsado por el crecimiento de la rehabilitación y la necesidad de adaptar viviendas antiguas.

El gasto medio por reforma integral es de unos 45.000 euros según esta misma fuente, mientras que el coste medio por metro cuadrado para reformas básicas está entre 450 y 600 euros. Sin embargo, conseguir una buena reforma sin grandes gastos puede parecer de primeras una tarea casi imposible.

La realidad es que es posible darle un cambio a cualquiera de las áreas de la casa, haciendo pequeños retoques y sin gastar más de 400 euros. Concretamente esto es lo que te costará transformar tu cocina antigua y conseguir una más moderna y espectacular. Solo necesitarás tres días y poner en práctica estos sencillos consejos de la cuenta de TikTok de @white.and-wood.

Para ello, simplemente tienes que empezar por desatornillar las puertas de los muebles y aprovecharlas, sobre todo si ya son de madera tratada. "Vamos a conservarlas y a darles un nuevo look pintándolas", comienza explicando la creadora de contenido. Primero de todo, tendremos que asegurarnos de que todos los muebles queden bien limpios y sin ningún resto de grasa.

En aquellos en los que por el uso o la grasa se haya levantado la chapa, simplemente retiramos esa capa que ya se ha levantado y limpiamos bien la superficie. Es importante asegurarse de que todo quede bien limpio y que la pintura quede perfecta. Aquellas zonas del mueble en las que la chapa se haya despegado y una vez la hayamos retirado, podemos cubrirlas con vinilo nuevo tipo madera.

También tendremos que desatornillar los pomos para retirarlos y a continuación, taparemos los agujeros que no vayamos a aprovechar con masilla. Una vez aplicada, dejamos que seque hasta día siguiente.

Una vez la masilla quede seca, lijaremos todas las puertas y después será el turno de la imprimación: "Es un producto que se aplica igual que la pintura y nos ayuda a sellar los poros ahorrándonos tener que dar muchas manos".

Después dejaremos secar entre 12 y 24 horas y ya podremos empezar a pintar. En este caso, la creadora de contenido elige un tono marrón muy claro evitando el clásico tono blanco para aportar más calidez y a la vez luminosidad a la cocina. Le daremos dos manos para que quede un acabado perfecto.

Cómo transformar encimera de granito a madera

Por último, solo queda transformar la encimera. En este caso, se trata de una encimera de granito que transformaremos en una encimera muy parecida a la madera. "Empezamos dándole una capa de imprimación a toda la encimera y dejamos secar hasta el día siguiente. Después aplicaremos la primera capa de pintura, usaremos un tono clarito ya que va a ser la base de nuestro color madera".

Será necesario como mínimo dar dos capas de esta pintura. "Con la encimera seca, vamos a aplicar con una brocha una patina de color castaño, cuanto más imperfecto quede mucho mejor pero sigue siempre la misma dirección".

Para terminar el efecto madera, lo último que haremos es dar una capa de nuestro color base claro y "sin secar pasamos el taco veteador para crear la beta de la madera y una vez seco le daremos otra capa de patina castaño para que las betas queden bien marcadas".

Para que esta nueva encimera de madera quede tan resistente como antes, simplemente tendremos que dar como mímino tres capas de barniz strong para encimeras.

Renovar azulejos y tiradores

Para los azulejos solo necesitaremos darle una mano de pintura mezclada con catalizador, "primero pasaremos las juntas con el pincel redondo y después pasamos el rodillo para dejarlos como nuevos".

Para rematar la reforma simplemente necesitaremos atornillar de nuevo las puertas de los muebles de la cocina y colocar los nuevos tiradores. En este caso, la creadora de contenido opta por unos tiradores minimalistas y en color negro que contrastan con el resto de tonos claros de la cocina.

¿El resultado? Una cocina funcional, con un aspecto renovado y mucho más moderno por solo 400 euros y sin necesidad de obras o grandes gastos.