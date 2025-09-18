Álvaro Toledo, experto en decoración: "Pintar de blanco un mueble antiguo solo por aprovecharlo es un gran error"

Álvaro Toledo, reconocido creador de contenido y especialista en decoración, advierte en una entrevista a la revista El Mueble que pintar un mueble antiguo de blanco únicamente para reutilizarlo puede suponer un error estético grave. Esta intervención puede restar carácter y valor histórico a la pieza, convirtiéndola en algo genérico sin personalidad.

Según Toledo, este tipo de prácticas reflejan modas pasajeras más que decisiones de estilo duradero. Él apuesta por la autenticidad y el respeto por la historia del mobiliario, favoreciendo una decoración con alma que diferencie tu hogar del resto.

En su enfoque, la clave reside en combinar lo antiguo con lo nuevo de forma equilibrada, utilizando texturas, tonos neutros cálidos y elementos personales. Así, las piezas clásicas conservan su esencia y el espacio gana en carácter.

Álvaro Toledo. Instagram @planc.home

El valor del mobiliario con historia: al restaurar un mueble antiguo, el preservarlo en su estado original puede reforzar su carácter y valor artesanal. Pintarlo de blanco, solo por reutilizarlo, puede borrar detalles únicos de su diseño, convirtiéndose en una pieza funcional pero carente de identidad y autenticidad.

Mueble antiguo.

Integrar muebles antiguos sin restarles valor estético es una elección consciente. Toledo sugiere combinarlos con objetos modernos, materiales naturales y tonos tierra o azules grisáceos para crear ambientes atemporales y personajes, alejados de efectos "de quirófano" o fríos.

Aunque los tonos claros aportan luminosidad, abusar del blanco estándar puede resultar visualmente plano. Toledo propone usar una base neutra cálida combinada con texturas variadas y contrastes sutiles para lograr ambientes acogedores y con profundidad visual.

Mueble antiguo.

Las piezas atemporales no se desgastan estéticamente con el paso del tiempo. Toledo recomienda elegir elementos que reflejen tu estilo y no se cansen con modas pasajeras. Un mueble antiguo bien conservado aporta calidez, historia y singularidad al espacio.

La decoración no debe ser una escenografía, sino una expresión personal. Preservar la esencia de un mueble antiguo, en lugar de disimularla bajo pintura, aporta coherencia visual y emocional al entorno. Así se logra un hogar con identidad y carácter propio.

Mobiliario antiguo.

En lugar de recurrir a una capa de pintura blanca, Toledo anima a optar por restauraciones que respeten la madera original. Aceites naturales, ceras o barcines pueden devolver la vida al mueble sin restarle autenticidad, realzando su belleza y garantizando una mayor durabilidad estética.

Cada pieza antigua puede ser un punto focal cargado de historia dentro de un espacio. En vez de uniformar con el blanco, Toledo defiende que lo diferente aporta riqueza visual. Esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo convierte un hogar en un reflejo único de quien lo habita.

En definitiva, pintar de blanco un mueble antiguo solo para aprovecharlo es un error estético y conceptual, según Álvaro Toledo. Es una decisión que puede despojar a la pieza de su valor histórico y carácter único.

En lugar de seguir tendencias, él aboga por conservar la esencia del mobiliario, combinándolo con toques contemporáneos que realcen su personalidad atemporal.