Leroy Merlin vende la casa prefabricada y de lujo que triunfa en España: por menos de 10.000 euros y con porche

Las casas prefabricadas siguen ganando terreno en España como una de las opciones cada vez más populares frente a las construcciones tradicionales y a su elevado coste. Un tipo de vivienda modular que ya vienen construidas de fábrica y que actualmente podemos encontrar en una amplia variedad de modelos personalizables y en numerosas webs especializadas.

Estas soluciones habitacionales destacan por ser más sostenibles, asequibles y rápidas de montar que las viviendas convencionales. Un modelo de vivienda que está cobrando aún más relevancia en el actual contexto de crisis de vivienda en el que nos encontramos en España, marcado por la escasez de oferta y la escala constante de los precios de compra y alquiler.

Una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan una vivienda funcional, económica y adaptada a sus necesidades, sin renunciar a la calidad ni al diseño. Viviendas que podemos encontrar ya en numerosas webs especializadas, en Amazon e incluso en tiendas como Leroy Merlin. En su web hemos dado con uno de esos diseños que marcan la diferencia.

En este caso, se trata de la Caseta Lenna de 24,9 m2. Una propuesta que no solo cumple con los requisitos de funcionalidad y eficiencia, sino que además añade un plus estético que invita a repensar el concepto de "casa prefabricada".

Esta cuenta con una estructura elegante y minimalista, incorpora una pérgola con pared tipo celosía que amplía el espacio exterior convirtiéndolo en un lugar perfecto para alargar esas veladas que aún quedan de verano y otoño. Cuenta además con dos grandes puertas correderas de cristal y aluminio, de apertura bilateral que añaden luz natural a todo el interior de la vivienda, a la vez que conectan el interior con el jardín o la terraza.

Caseta Lenna con 24,9 m2 de Leroy Merlin.

En cuanto a los materiales, este modelo está fabricado con abeto nórdico, una madera certificada FSC especialmente resistente a climas exigentes. Un material que además de calidez, ofrece también una estética mucho más acogedora y natural que otros modelos de casas prefabricadas. Todo ello sumado a una mayor durabilidad y bajo impacto ambiental.

Esta cuenta con una estructura que se sostiene sobre postes laminados de 120 x 120 mm, paredes de 28 mm y un techo de 19 mm que garantizan gran solidez. También cuenta con una cerradura de cañón que refuerza la seguridad, vidrio templado de 4 mm en las puertas y todo el material necesario incluido para facilitar su montaje.

Su superficie interior de unos 25 m2 permite desde convertir esta caseta en una cómoda sala exterior a un estudio, a convertirla en una oficina perfecta para teletrabajar o incluso una pequeña vivienda independiente o zona de invitados. Todas estas posibilidades por un precio de solo 9.099 euros.