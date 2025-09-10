Un arquitecto sentencia: “Comprar un terreno y construir tu casa es la jugada inmobiliaria más rentable”

Según el catedrático José Luis Esteban Penelas, que habló con los periodistas de Telecinco, adquirir un terreno y construir una vivienda representa una doble revalorización: por un lado, el terreno y por otro, la construcción, lo que convierte esta opción en una jugada inmobiliaria más rentable que comprar una casa ya hecha.

Además, este enfoque ofrece la ventaja de diseñar una vivienda completamente adaptada a tus gustos, necesidades y valores de sostenibilidad. El propietario puede decidir ubicación, orientación, materiales y futuras ampliaciones, algo que rara vez es posible si compras una casa estándar ya construida.

No obstante, no todos los perfiles se benefician igual. Como destaca el arquitecto, esta alternativa es especialmente recomendable para quienes buscan un hogar a medida, con visión de futuro o que planean permanecer en él a largo plazo, pues requiere planificación, paciencia y compromiso personal.

Terreno para construir.

El Dr. José Luis Esteban Penelas subraya que la rentabilidad de esta estrategia radica en esa doble revalorización: los terrenos tienden a apreciarse con el tiempo, sobre todo, por la escasez del suelo disponible, mientras que la vivienda construida también incrementa su valor gracias a su calidad, ubicación o diseño personalizado.

Esta sinergia convierte la fórmula de comprar terreno y construir en una opción sólida para quienes buscan inversión y hogar en uno.

Una de las mayores fortalezas de esta alternativa es la personalización total: desde la orientación para aprovechar la luz natural, hasta jardines privados o la posibilidad de crecimiento futuro.

El arquitecto enfatiza que esto permite adaptar el proyecto a las preferencias estéticas, funcionales y energéticas del propietario, a diferencia de adquirir una vivienda ya construida, que normalmente impone diseños rígidos y menos adaptables.

Este modelo resulta especialmente atractivo para familias que buscan un hogar permanente y diferenciado, o para quienes desean ver su inversión crecer con el tiempo. No obstante, no es recomendable para quienes buscan acción rápida.

Implica procesos de planificación, trámites, obras y gestión, por lo que exige un enfoque a más largo plazo y capacidad para asumir su complejidad.

Pese a sus ventajas, construir desde cero también implica desafíos. El coste del terreno suele representar entre el 30% y el 60% del presupuesto total y se suman gastos como licencias, arqueología, arquitectos, ITP o IVA, que pueden elevar de forma significativa el desembolso inicial.

Además, los procesos constructivos llevan tiempo, a menudo 12-24 meses, y pueden surgir imprevistos que encarezcan plazos y costes finales. Por ello, es crucial realizar estudios previos exhaustivos y trabajar con profesionales experimentados.

Comprar una vivienda existente es más rápido y menos estresante, pero limita la personalización y puede suponer adaptaciones costosas a futuro. Por contra, construir desde cero ofrece diseño, eficiencia energética y satisfacción personal, aunque requiere más tiempo, esfuerzo y una inversión más controlada y consciente.

En términos de coste, construir puede ahorrar entre un 10% y un 20% del valor de mercado, evitando el margen del vendedor. Sin embargo, eso no incluye el esfuerzo de gestión, supervisión y financiación necesaria.

Comprar un terreno y construir tu propia vivienda puede ser, según expertos como el Dr. Penelas, la jugada inmobiliaria más rentable, gracias a la doble revalorización y la libertad del diseño. Sin embargo, exige inversión, planificación y paciencia.

Es una apuesta ideal para quienes buscan hogar personalizado e inversión sólida a medio y largo plazo.