Un prestigioso arquitecto advierte: "En pisos pequeños, pegar los muebles a la pared no amplía el espacio"

El arquitecto Emiliano Domingo, fundador del estudio Bardo Arquitectura, cuenta a Arquitecctura y Diseño que, sostiene que la creencia popular de que colocar todos los muebles pegados a la pared en un piso pequeño genera más espacio es un error visual y funcional. Este reparto rígido puede, en realidad, comprimir la sensación de fluidez dentro de la vivienda.

En su proyecto Casa de Muñecas, un apartamento madrileño de menos de 30 metros cuadrados, Domingo recurrió a trucos como espejos, una iluminación estratégicamente pensada y un mueble de vidrio central para segmentar sin muros, multiplicando visualmente los metros.

Además, alerta sobre otros errores frecuentes en pisos pequeños: ignorar la iluminación natural, no considerar la circulación interior, o no aprovechar la altura. Su enfoque prioriza el diseño consciente y emocional del espacio.

Un piso pequeño.

A simple vista, situar muebles contra la pared podría parecer lo más lógico para generar espacio. Sin embargo, Emiliano Domingo explica que esta disposición puede hacer que el entorno se sienta plano, rígido y sin dinamismo. En cambio, desplazar algunas piezas del perímetro, aunque sea unos centímetros, promueve una mejor circulación y estimula una percepción más amplia del espacio.

En el proyecto Casa de Muñecas (Madrid, menos de 30 metros cuadrados), Domingo combinó efectos visuales para transformar físicamente el espacio percibido. Utilizó espejos para duplicar visualmente el área, iluminación dirigida para enfatizar la altura, y un mueble de vidrio en el centro como barrera visual sin pesar. Esto permitió distinguir ambientes sin muros y generó sensación de amplitud con poesía arquitectónica.

Un salón pequeño.

Domingo también señala tres fallos habituales al amueblar pisos pequeños:

Descuidar la iluminación natural, bloqueándola con muebles o dispuestos sin criterio.

Ignorar el flujo de movimiento, lo que hace que transitar la vivienda resulte antinatural y angosta.

Subutilizar la altura, desaprovechando espacio vertical para almacenamiento o efectos visuales que aporten ligereza.

Las claves para generar sensación de amplitud son las siguientes:

Flotación parcial del mobiliario: mover algunos muebles del límite de la pared puede abrir pasillos visuales y físicos. Juego de curvas y formas: emplear piezas redondeadas o colocadas estratégicamente ayuda al dinamismo espacial. Iluminación escalonada: combinar luz indirecta, LEDs y reflectores para generar calidad y profundidad. Reflejos bien situados: los espejos no solo duplican visualmente el área, sino que rebotan luz hacia zonas oscuras. Aprovechamiento vertical: integrar estanterías altas, armarios empotrados o soluciones de almacenamiento hasta el techo añade funcionalidad sin restar amplitud.

El enfoque de Domingo se alinea con recomendaciones de expertos del sector. The Spruce, por ejemplo, distingue entre errores comunes como "empujar todo contra la pared" y afirma que esta práctica limita la fluidez visual y la distribución eficaz del espacio. Organizar muebles enfrentados puede abrir diálogos espaciales y facilitar el paso.

También, Better Homes & Gardens aconseja que alejar los muebles de las paredes no solo crea profundidad, sino que aporta sensación de espacio, sobre todo, si se añade iluminación adecuada y espejos estratégicamente ubicados.

Para aplicar estas recomendaciones en casa:

Antes de comprar o mover, mide y analiza tus trayectorias dentro del piso.

Evita saturación: menos muebles, pero bien seleccionados, conforman ambientes funcionales y armónicos.

Opta por un mueble bien proporcionado y versátil en vez de múltiples pequeñas piezas que generan desorden visual.

Ilumina en capas: luz general, acentos y focales.

Considera espejos y materiales reflectantes para multiplicar la percepción del espacio.

En pisos pequeños, el auténtico ganado de espacio no está en pegar los muebles a la pared, sino en diseñar con consciencia arquitectónica. Alejar estratégicamente ciertos muebles, jugar con luz, altura y transparencia, y entender el espacio como un flujo, no como un contener rígido, permite vivir con confort, estilo y amplitud, aunque solo tengas unos pocos metros cuadrados.