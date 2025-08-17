Una diseñadora de interiores rechaza este elemento en cualquier hogar y sentencia: “Acumula demasiado polvo”

La decoración del hogar es un tema que cada vez despierta más interés, y los consejos de los profesionales del interiorismo son clave para conseguir espacios funcionales, estéticos y fáciles de mantener. En esta ocasión, una reconocida diseñadora de interiores ha compartido una advertencia que no ha pasado desapercibida.

Según su experiencia, hay un elemento que muchas personas incorporan en sus casas pensando que aportará estilo, pero que en realidad puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. No solo rompe la armonía visual del espacio, sino que además acumula polvo de forma constante, lo que obliga a una limpieza continua para mantenerlo en buen estado.

Sus palabras han generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios se han mostrado sorprendidos al descubrir que este objeto, tan común en muchas viviendas, es considerado por los expertos un error decorativo y a evitar a toda costa.

La diseñadora explica que la decoración debe ser estética pero también práctica, y este elemento no cumple con esa premisa. "Hay piezas que solo añaden complicaciones y no aportan valor real a la vivienda", asegura.

Para ella, el hogar debe ser un espacio armónico, cómodo y fácil de mantener, sin objetos que acumulen suciedad sin ofrecer un claro beneficio.

Este elemento en particular, del que no quiso dar demasiados detalles para no condicionar la creatividad de otros profesionales, se caracteriza por tener superficies y rincones donde el polvo se deposita constantemente, algo que obliga a un mantenimiento excesivo y que, con el tiempo, puede incluso afectar la calidad del aire exterior.

Lejos de quedarse solo en la crítica, la experta propone alternativas para sustituir este tipo de piezas. Apostar por materiales fáciles de limpiar, línea simples y mobiliario práctico puede ayudar a crear espacios mucho más saludables y estéticamente agradables. La clave, asegura, está en elegir objetos que no requieran un esfuerzo extra para mantenerse impecables.

En lugar de seguir tendencias pasajeras, la diseñadora recomienda invertir en elementos atemporales y funcionales, capaces de aportar personalidad a la vivienda sin convertirse en un foco de polvo y suciedad. "La decoración debe ser disfrutable, no una carga", concluye.

Las declaraciones de la profesional se han vuelto virales y han abierto un intenso debate en redes sociales. Muchos internautas se han mostrado de acuerdo con su análisis, confesando que tienen piezas en sus casas que, aunque son bonitas, requieren demasiada limpieza.

Otros, en cambio, defienden que el estilo está por encima de la practicidad y que cada hogar debe reflejar la personalidad de sus habitantes.

Lo cierto es que su recomendación ha dado que hablar y ha hecho que muchos se replanteen la funcionalidad de ciertos objetos de una casa. Al final, la clave parece estar en encontrar un equilibrio entre estética y comodidad diaria.

La diseñadora asegura que muchas personas caen en la trampa de comprar piezas llamativas únicamente por tendencia o estética, sin pensar en su mantenimiento. "No todo lo que vemos en revistas o redes sociales está pensado para la vida real".

Este error puede convertir un hogar en un espacio poco práctico y difícil de limpiar, especialmente cuando los elementos escogidos requieren cuidados constantes.

Antes de introducir nuevos objetos en la decoración, es necesario valorar su funcionalidad y el tiempo que llevará mantenerlos impecables. Un buen diseño no solo debe ser bonito, sino también adaptarse a la rutina diaria de las personas que viven en ese hogar.