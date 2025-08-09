La impresionante mansión de Blanca Cuesta (51) y Borja Thyssen (45) en Madrid: está valorada en más de 10 millones

La nueva residencia de Borja Thyssen y Blanca Cuesta está cambiando el paisaje de La Finca, la urbanización más prestigiosa de Madrid. Valorada en 10 millones de euros, esta mansión de lujo representa su apuesta más ambiciosa hasta la fecha. En este artículo descubrirás sus detalles arquitectónicos, comodidades y entorno.

En plena construcción desde el verano de 2024, el proyecto promete una vivienda de alrededor de 3.000 metros cuadrados sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados. Se espera su finalización para la primavera de 2026, según fuentes especializadas.

La vivienda será una de las más grandes y lujosas de La Finca, superando incluso otras notables del entorno, como es el caso de la vivienda de Isabel Pantoja o la de Alejandro Sanz.

La mansión está diseñada por el arquitecto Alberto Martín Caballero, responsable de varios proyectos de alto perfil. El inmueble tendrá tres plantas: dos principales y un sótano que albergará el garaje.

En su interior se distribuirán 11 habitaciones, un estudio de pintura para Blanca Cuesta y un despacho para Borja Thyssen, concebidos para responder a sus respectivas necesidades creativas y profesionales.

El diseño también incorpora una sala de cine privada, un spa, piscina climatizada y vistas panorámicas sobre los lagos y jardines de La Finca, considerados los mejores de la zona.

El terreno de 10.000 metros cuadrados ofrece privacidad, amplitud y posibilidad de añadir edificaciones complementarias, como una vivienda para invitados, ideal para visitas familiares frecuentes.

Situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, compartirán vecindario con celebridades como Cristiano Ronaldo, Paloma Cuevas, Luis Miguel o Alejandro Sanz.

La Finca destaca por su seguridad sofisticada, privacidad extrema así como por un ambiente de alto perfil: el escenario idóneo para una construcción millonaria.

El terreno fue adquirido por 10 millones de euros, y se estima que el coste total del proyecto alcance entre 10 y 12 millones de euros, según distintas fuentes del sector.

Las obras arrancaron en verano de 2024, con una previsión de entrega en primavera de 2026, aunque podrían surgir retrasos por la envergadura de los trabajos.

Blanca Cuesta y Borja Thyssen.

Una vez finalizada, será sin duda, una de las mansiones más emblemáticas y valoradas de La Finca, tanto en tamaño como en nivel de acabados.

La nueva mansión de Blanca Cuesta y Borja Thyssen en La Finca, con un presupuesto estimado en 10 millones de euros, se perfila como uno de los proyectos empresariales más lujosos de España. Su diseño de 3.000 metros cuadrados, múltiples salas especializadas y un entorno exclusivo la convierten en la envidia de la alta sociedad madrileña.

Mansión de lujo.

Esta futura residencia de Blanca Cuesta y Borja Thyssen apostará por un estilo contemporáneo y minimalista, con amplias cristaleras para aprovechar la luz natural y conectar cada estancia con los jardines. Según fuentes cercanas al proyecto, se priorizarán materiales nobles como la piedra natural, la madera y el mármol, combinados con tecnología de última generación para lograr una casa domotizada y altamente eficiente.

El mobiliario será de firmas internacionales de lujo, mezclado con piezas de arte y diseño personalizadas. Blanca Cuesta, apasionada del arte y la decoración, supervisará personalmente la selección de elementos para dotar a la vivienda de un toque artístico único.

Lujosa mansión con piscina.

Con once habitaciones, sala de cine privada, estudio artístico, spa, piscina y unas vistas privilegiadas, esta casa encarna el lujo contemporáneo pensado para una familia cosmopolita y creativa. Este proyecto estará terminado posiblemente en primavera de 2026, momento en el que cobrará vida su ambiciosa visión arquitectónica.