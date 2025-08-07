Una madre de 7 hijos comparte su truco infalible en el hogar: las cajas de IKEA que organizan cualquier estancia

Una madre de siete hijos (@nuevencasa) explica que el orden en casa no es una opción: es una necesidad. Para ella, las cajas de IKEA son sus aliadas esenciales en cada estancia. Organizan juguetes, ropa y objetos cotidianos de forma funcional y estética.

Según esta experta de la organización, destaca especialmente la caja BARNDRÖM, resistente y plegable, ideal para ropa o juguetes. La emplea en dormitorios, salón o despacho.

Otra de sus favoritas es la serie KUGGIS, que usa en armarios y estanterías. La valora por su tapa, resistencia y diseño neutro que encaja en todas las habitaciones.

Orden en el despacho y papeles: María utiliza cajas como KUGGIS para clasificar documentos, facturas o folletos. Las tapas mantienen todo fuera del polvo y alineado. El tamaño versátil se adapta a baldas o escritorio, aportando limpieza visual y practicidad.

En la sala de estar emplea cajas BARNDRÖM para guardar juguetes sin perder estilo. Son ligeras, plegables y lavables, por lo que facilitan recoger rápidamente y mantener el salón ordenado.

En los dormitorios de los niños, usa cajas SKUBB o FJÄDERHARV para almacenar ropa de temporada o accesorios. Se guardan bajo la cama o dentro del armario, optimizando el espacio sin renunciar al orden.

Según María, las cajas de IKEA son perfectas para accesorios pequeños: cinturones, calcetines, cables, pinturas, manualidades. Las opciones con tapa reducen el desorden visual y hacen más fácil encontrar lo que buscas.

A pesar de su funcionalidad, valora que los modelos como KUGGIS o SKUBB mantienen un acabado estético. Blancos o neutros combinan bien con cualquier decoración y no desentonan aunque estén a la vista.

Como afirma ella misma: "las uso en todas las habitaciones". Desde el recibidor hasta el baño, adaptan distintos tamaños a cada uso: desde guardar productos de limpieza hasta juguetes o papeles.

María asegura que tener cada cosa en su caja favorita evita el caos diario. Cojines, mantas, papeles y juguetes siempre cuentan con su lugar; así, recoger ya no es una tarea titánica.

Al etiquetar cajas y asignar colores, incluso sus hijos ayudan a mantener la casa en orden. Cada uno conoce dónde va cada cosa: así evita peleas y fomenta la autonomía desde pequeños.

Prefiere cajas de tela lavables como BARNDRÖM o SKUBB. Cuando se manchan, se llevan a la lavadora sin problema. Recuperan forma fácilmente y mantienen calidad tras muchos usos.

Estas cajas se pueden plegar y guardar cuando no se usan, lo que libera espacio en casa. María las considera perfectas para organizar y guardar lo temporal y lo estacional.

Las opciones como KUGGIS encajan en estanterías o combinaciones modulares como BILLY o BESTA. Esto permite personalizar soluciones según la habitación y la necesidad.

Además, valora que muchos modelos están hechos con materiales reciclados, ligeros y duraderos. Para ella, no solo es solo orden: también responsabilidad medioambiental.

Su mensaje se viralizó en redes sociales: madres y familias numerosas comentan entusiasmadas. Muchos reconocen poner orden gracias al ejemplo de María y sus cajas favoritas. Ella recomienda usar diferentes tamaños según la habitación: cajas grandes BARNDRÖM en dormitorios o salón, pequeñas KUGGIS para escritorio y SKUBB en armarios. Así maximiza utilidad y orden.

Para esta madre de siete hijos, las cajas IKEA como BARNDRÖM , KUGGIS, SKUBB y FJÄDERHARV son herramientas clave que funcionan en todas las habitaciones. No solo ordenan, sino que permiten delegar, facilitar colaboración infantil y mantener el hogar armonioso y eficiente. Un secreto simple con impacto diario.